Cara menonton Denmark U-17 vs Argentina U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 25 Nov 2026 - 10.30

Denmark U-17 menghadapi Argentina U-17 di Grup C Piala Dunia U-17, dengan lokasi pertandingan belum dikonfirmasi.

Denmark mengawali turnamen dengan kurang mulus. Kekalahan 4-0 dari Mozambik pada laga pembuka menjadi pukulan, tetapi mereka merespons dengan hasil imbang tanpa gol melawan Australia dan menjaga peluang mereka tetap hidup.

Daya juang itu penting karena Denmark datang ke Qatar dengan momentum kuat. Mereka memenangi tiga pertandingan kualifikasi Eropa berturut-turut pada November dan mencetak 11 gol dalam prosesnya.

Argentina juga sempat tersendat. Mereka kalah 2-0 dari Australia pada pertandingan pertama di fase grup, yang langsung menempatkan mereka di bawah tekanan.

Para pemain muda Argentina merespons dengan baik, mengalahkan Mozambik 2-1 pada laga terakhir mereka. Hasil itu kembali membuka peluang mereka untuk lolos ke babak gugur.

Denmark masih memburu kemenangan pertama mereka di turnamen ini, sementara Argentina datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan. Berikut cara mengikuti pertandingannya.

Informasi resmi mengenai siaran Denmark U-17 vs Argentina U-17 saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah pemegang hak siar dikonfirmasi.

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