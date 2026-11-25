Cara menonton CSKA Sofia vs Trabzonspor dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 15.00 Bulgarska Armiya

CSKA Sofia menjamu Trabzonspor di Bulgarska Armiya, Sofia, dalam laga Conference League. Kedua tim bertemu di ibu kota Bulgaria dengan urusan yang masih harus dituntaskan di kompetisi Eropa.

Tuan rumah, yang dilatih Markus Gisdol, berada di peringkat ke-28 klasemen fase liga. Mereka membutuhkan hasil positif untuk naik di klasemen, dan laga kandang menjadi kesempatan yang harus mereka manfaatkan.

Performa CSKA Sofia di kompetisi domestik cukup stabil. Mereka mengalahkan Levski Sofia 3-0 pada awal bulan ini, tetapi laga terakhir mereka berakhir imbang 3-3 melawan Botev Plovdiv.

Trabzonspor datang dengan posisi jauh lebih baik, yakni peringkat ke-12 di klasemen yang sama. Tim asuhan Thomas Reis baru saja menang 1-0 atas Eyupspor di Super Lig.

Klub Turki itu memenangi empat dari lima laga kompetitif terakhir mereka, dengan kekalahan dalam laga persahabatan melawan Zenit St. Petersburg sebagai satu-satunya noda. Kekalahan 1-0 dari Freiburg masih menjadi hasil buruk terbaru mereka di kompetisi Eropa ini.

Kedua tim tahu hasil pertandingan ini penting dalam persaingan memperebutkan tempat di babak gugur. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti laganya.

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