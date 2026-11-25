Cara menonton Crystal Palace vs Real Sociedad dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 Selhurst Park

Crystal Palace menjamu Real Sociedad di Selhurst Park, London, dalam laga Liga Europa saat kedua klub sama-sama membutuhkan hasil yang dapat mengangkat performa mereka.

Thomas Frank membawa timnya ke pertandingan ini setelah kalah 3-2 dari Coventry City di Liga Primer pada 21 November. Palace kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dan Frank masih mencari hasil pertamanya sejak menjabat.

Palace bermain imbang 1-1 dengan Hoffenheim dalam laga Eropa sebelumnya pada 5 November. Mereka berada di peringkat ke-21 klasemen Liga Europa, sehingga setiap poin di kandang sangat berarti.

Real Sociedad datang di bawah asuhan Pellegrino Matarazzo dengan persoalan mereka sendiri. Mereka kalah 3-2 di kandang Racing Santander dalam laga LaLiga pada 22 November. Hasil itu mengakhiri rangkaian performa yang mencakup kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano.

Tim asal Basque itu juga bermain imbang 1-1 dengan Lyon dalam laga Liga Europa terakhir mereka dan berada di peringkat ke-20, hanya satu posisi di atas Palace. Kedua klub harus berjuang untuk naik di klasemen.

Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, mulai dari kabar tim hingga performa terkini.

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