Cara menonton Crystal Palace vs Hull City dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.05 Selhurst Park

Crystal Palace menjamu Hull City di Selhurst Park, London, pada Minggu dalam laga Premier League yang sangat penting bagi tim-tim di papan bawah klasemen.

Tim asuhan Thomas Frank lebih membutuhkan hasil positif. Palace berada di posisi ke-20, dan laga liga pertama Frank sebagai pelatih berakhir dengan kekalahan 2-3 di markas Coventry City pada 21 November.

Suasana membaik pada Kamis. Palace mengalahkan Real Sociedad 2-1 di Liga Europa setelah sempat tertinggal akibat gol Mamadou Sarr pada menit ke-66.

Jean-Philippe Mateta menyamakan kedudukan lewat penalti setelah Jon Martin diusir dari lapangan, lalu Dwight McNeil mencetak gol kemenangan dari tendangan salto Jorgen Strand Larsen. Itu merupakan kemenangan pertama Frank sejak mengambil alih tim, sementara Dean Henderson melakukan enam penyelamatan.

Hull datang dengan kondisi yang jauh lebih baik, menempati posisi ke-11 di bawah asuhan Sergej Jakirovic. Mereka menang 2-0 atas Brighton & Hove Albion pada 22 November, setelah tiga laga beruntun berakhir imbang atau kalah.

Palace hanya punya sedikit waktu untuk memulihkan diri setelah berlaga di kompetisi Eropa, dan Hull akan yakin bisa menguji tim yang masih mencari poin di liga itu.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang siaran pertandingan, kabar tim, dan performa terkini menjelang kick-off.

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