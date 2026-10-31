Serie A - Pekan 10 1 Nov 2026 - 06.30 Stadio G. Sinigaglia

Como-Venezia disiarkan langsung di DAZN, satu-satunya platform yang menayangkan seluruh pertandingan Serie A 2026/27. Untuk berlangganan dan menyaksikan pertandingan melalui streaming, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini.

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Como dan Venezia bertemu di Stadion G. Sinigaglia di Como pada pekan kesepuluh Serie A 2026/27. Como menjamu Venezia dalam laga yang mempertemukan dua tim dengan kondisi yang sangat berbeda musim ini.

Como menyongsong pertandingan ini dengan performa luar biasa. Mereka meraih empat kemenangan dalam lima laga terakhir di liga dan Liga Champions, termasuk kemenangan telak 4-1 atas Manchester United di kompetisi Eropa dan kemenangan meyakinkan 1-3 di kandang Torino pada pekan terakhir Serie A. Cesc Fabregas telah membangun tim yang mampu membahayakan lawan di setiap kompetisi.

Venezia, sebaliknya, tengah melalui periode sulit. Dua kekalahan beruntun di liga, pertama dari Genoa lalu dari Inter, telah meredupkan ambisi Venezia. Tim asuhan Davide Nicola tetap berada di dasar klasemen dan sangat membutuhkan poin.

Kedua tim juga harus menghadapi sejumlah pemain yang absen. Como kehilangan beberapa pemain, sementara daftar pemain Venezia yang tidak tersedia semakin mempersulit rencana Nicola.

Venezia telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengalahkan tim yang lebih kuat di kandang, seperti dibuktikan oleh kemenangan atas Napoli musim ini. Namun, bermain di luar kandang adalah perkara lain bagi Venezia, yang kesulitan tampil konsisten saat jauh dari Penzo.

Bagi Como, ini merupakan kesempatan untuk mengukuhkan posisi di papan atas klasemen. Mereka tengah bersaing ketat dan ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang di hadapan para pendukungnya.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan Como-Venezia secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Como asuhan Fabregas harus tampil tanpa Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali, dan Jesus Rodriguez. Perkiraan susunan pemain utama menempatkan Robert Sanchez di bawah mistar; Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf, dan Alex Valle di lini belakang; Caqueret, Luis Milla, Da Cunha, serta Perrone di lini tengah; lalu Nico Paz dan Douvikas di lini depan.

Venezia harus tampil tanpa Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi, dan Thorir Helgason. Nicola diperkirakan menurunkan Filip Stankovic di bawah mistar; Halhal, Moreno, Juan Jesus, dan Hainaut di lini belakang; Schingtienne, Kike Perez, Sohm, serta Busio di lini tengah; lalu Lauberbach dan Adams di lini depan.

Performa terkini

Como mencatat empat kemenangan dan hanya satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Liga Champions, dengan 13 gol dicetak dan 7 gol kebobolan. Satu-satunya hasil buruk datang saat menghadapi Feyenoord di kompetisi Eropa (2-3), tetapi Como merespons dengan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 4-1 atas Manchester United. Pada pekan terakhir liga, Como menang 3-1 di kandang Torino, menegaskan performa solid mereka saat ini.

Venezia hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Kemenangan terakhir mereka adalah kemenangan kandang 1-0 atas Napoli, tetapi sejak itu mereka kalah dari Genoa (1-0) dan Inter (0-2). Venezia mencetak 3 gol dan kebobolan 6 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 8 Maret 2025, ketika Como dan Venezia bermain imbang 1-1 di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Venezia meraih dua kemenangan, Como dua kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Pertemuan-pertemuan terbaru mereka berlangsung di Serie A dan Serie B. Kedua tim juga bertemu pada 8 Desember 2024, saat laga di Penzo berakhir imbang 2-2.

Klasemen

Di Serie A 2026/27, Como menempati posisi keempat dan masih bersaing di papan atas klasemen, sementara Venezia berada di posisi terakhir dengan 20 poin, terpuruk di zona degradasi dan sangat membutuhkan poin untuk bertahan.