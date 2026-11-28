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Serie A - Pekan 13 29 Nov 2026 - 14.45 Stadio G. Sinigaglia

Como menjamu Juventus di Stadion Giuseppe Sinigaglia dalam laga Serie A antara dua tim yang hanya terpaut satu poin di klasemen. Como berada di posisi kelima, sedangkan Juventus tepat di belakangnya, di posisi keenam.

Tim asuhan Cesc Fabregas baru saja menang 1-0 atas AEK Athena di Liga Champions pada Selasa, 24 November. Beberapa hari sebelumnya, Como mengalahkan Cagliari 2-0 di liga. Rentetan kemenangan itu turut mendongkrak semangat di lingkungan tim.

Juventus asuhan Luciano Spalletti bermain di Liga Europa pada Kamis malam dan menang 4-1 atas Omonia Nicosia. Setelah mengalahkan Venezia 4-0 di Serie A, Juventus pun mencatatkan dua kemenangan besar dalam beberapa hari.

Melawan tim asal Siprus itu, Spalletti melakukan banyak rotasi. Jeff Ekhator tampil sebagai starter untuk pertama kalinya dan mencetak gol pertamanya bagi Juventus, sementara Kolo Muani dan Woltemade memulai laga dari bangku cadangan.

Di Como, Juventus harus mengelola tenaga yang terkuras di kompetisi Eropa dan menghadapi satu lini yang masih terdampak absennya sejumlah pemain. Sementara itu, Como memiliki waktu pemulihan beberapa hari lebih lama daripada lawannya.

Berikut informasi saluran TV, streaming, dan waktu pertandingan.

Kabar tim

Como asuhan Cesc Fabregas diperkirakan menurunkan Butez sebagai penjaga gawang, dengan Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon, dan Kempf di lini pertahanan. Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci, dan Douvikas diperkirakan mengisi lini tengah dan depan dalam susunan pemain awal. Como tidak diperkuat Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai, dan Maxence Caqueret.

Juventus asuhan Luciano Spalletti diperkirakan tampil dengan Vicario, serta Bremer, Cabal, Celik, dan Kelly di lini pertahanan. Di lini tengah dan depan, susunan pemain awal diperkirakan mencakup Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners, dan Kolo Muani. Pemain yang tidak tersedia adalah Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara, dan Milik. Tidak ada pemain yang terkena skorsing di kedua tim.

Performa terkini

Como menang empat kali dan kalah sekali dalam lima pertandingan terakhir, tanpa hasil imbang. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas AEK Athena di Liga Champions, setelah sebelumnya mengalahkan Cagliari 2-0 di Serie A. Kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Inter dengan skor 2-0 pada 8 November. Dalam periode tersebut, Como juga menang 1-0 atas Venezia.

Juventus mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir, tanpa kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Omonia Nicosia di Liga Europa, setelah menang 4-0 atas Venezia di liga. Hasil imbang itu adalah skor 2-2 melawan Fiorentina, sedangkan di antaranya Juventus menang 2-1 di kandang AZ Alkmaar dan 2-0 atas Napoli.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir terjadi pada 21 Februari 2026, ketika Como menang 2-0 di Turin dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan yang tercatat, Como meraih dua kemenangan tandang dan satu kemenangan kandang, sementara Juventus menang dua kali. Kedua tim sama-sama mencetak delapan gol.

Klasemen

Di Serie A, Como menempati posisi kelima, sedangkan Juventus berada di posisi keenam.