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Serie A - Pekan 13 29 Nov 2026 - 14.45 Stadio G. Sinigaglia

Como menjamu Juventus di Stadion Giuseppe Sinigaglia dalam laga Serie A antara dua tim yang hanya terpaut satu poin di klasemen. Como berada di posisi kelima, sementara Juventus tepat di belakangnya, di posisi keenam.

Tim asuhan Cesc Fabregas datang setelah menang 1-0 atas AEK Athena di Liga Champions pada Selasa, 24 November. Beberapa hari sebelumnya, Como mengalahkan Cagliari 2-0 di liga. Rentetan kemenangan itu turut mendongkrak moral tim.

Juventus asuhan Luciano Spalletti bermain di Liga Europa pada Kamis malam dan menang 4-1 atas Omonia Nicosia. Setelah mengalahkan Venezia 4-0 di Serie A, Juventus pun mencatatkan dua kemenangan telak dalam beberapa hari.

Melawan tim asal Siprus itu, Spalletti melakukan banyak rotasi. Jeff Ekhator menjalani debut sebagai starter dan mencetak gol pertamanya untuk Juventus, sementara Kolo Muani dan Woltemade memulai laga dari bangku cadangan.

Di Como, Juventus harus mengelola energi yang terkuras di kompetisi Eropa serta menghadapi lini yang masih terdampak absennya sejumlah pemain. Como, sebaliknya, memiliki beberapa hari tambahan untuk memulihkan diri dibandingkan lawannya.

Como asuhan Cesc Fabregas diperkirakan menurunkan Butez di bawah mistar, dengan Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon, dan Kempf di lini pertahanan. Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci, dan Douvikas diperkirakan mengisi lini tengah serta depan dalam prediksi susunan pemain. Como tidak diperkuat Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai, dan Maxence Caqueret.

Juventus asuhan Luciano Spalletti diperkirakan turun dengan Vicario, Bremer, Cabal, Celik, dan Kelly di lini pertahanan. Di lini tengah serta depan, prediksi susunan pemain mencakup Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners, dan Kolo Muani. Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara, dan Milik tidak tersedia. Tidak ada pemain dari kedua tim yang terkena skorsing.

Performa terkini

Como memenangi empat dari lima pertandingan terakhir dan kalah sekali, tanpa hasil imbang. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas AEK Athena di Liga Champions, setelah sebelumnya menang 2-0 atas Cagliari di Serie A. Kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Inter dengan skor 2-0 pada 8 November. Dalam periode tersebut, Como juga menang 1-0 atas Venezia.

Juventus mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir, tanpa kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Omonia Nicosia di Liga Europa, setelah menang 4-0 atas Venezia di liga. Hasil imbang itu adalah skor 2-2 melawan Fiorentina, sementara di antaranya ada kemenangan tandang 2-1 atas AZ Alkmaar dan kemenangan 2-0 atas Napoli.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir terjadi pada 21 Februari 2026, ketika Como menang 2-0 di Turin dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan yang tersedia, Como meraih dua kemenangan tandang dan satu kemenangan kandang, sedangkan Juventus menang dua kali. Jumlah gol kedua tim sama, yakni 8-8.

Klasemen

Di Serie A, Como menempati posisi kelima, sementara Juventus berada di posisi keenam.