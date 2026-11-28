Cara menonton Celta Vigo vs Villarreal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 14 29 Nov 2026 - 12.30 Abanca Balaidos

Celta Vigo menjamu Villarreal di Abanca Balaidos, Vigo, dalam laga LaLiga antara dua tim yang baru melewati pertandingan sulit di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan.

Celta kalah 2-1 dari Bournemouth di Liga Europa pada Kamis. Iago Aspas sempat membawa mereka unggul, tetapi tim tamu bangkit meski bermain dengan sepuluh orang dan meraih kemenangan lewat gol pada pengujung laga.

Hasil itu memperpanjang periode sulit bagi tim asuhan Claudio Giraldez. Mereka kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan menempati posisi ke-15 di LaLiga.

Villarreal datang dengan suasana lebih positif setelah menang 1-0 di markas Slavia Prague dalam Liga Champions. Hasil itu menjadi respons yang dibutuhkan setelah kekalahan 3-2 di markas Barcelona, ketika tim asuhan Inigo Perez sempat unggul 2-0 dalam tujuh menit pertama sebelum tuan rumah membalikkan keadaan.

Villarreal berada di posisi ke-10 klasemen, sementara performa tandang mereka belum konsisten. Kemenangan di Praha terjadi pada bulan yang sama dengan kekalahan telak 6-0 di markas Paris Saint-Germain.

Berikut cara mengikuti pertandingan ini, termasuk informasi saluran TV dan live streaming.

Pilihan saluran TV dan live streaming untuk Celta Vigo vs Villarreal tercantum di bawah ini. Penggemar yang menonton dari luar wilayah tempat mereka biasa berada dapat menggunakan ExpressVPN untuk mengakses siaran pilihan mereka. Saksikan secara langsung melalui tautan yang tersedia.

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