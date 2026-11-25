Cara menonton Celta Vigo vs AFC Bournemouth dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 12.45 Abanca Balaidos

Celta Vigo menjamu AFC Bournemouth di Abanca Balaidos, Vigo, dalam pertandingan fase liga Liga Europa.

Kedua tim datang dengan kondisi yang sangat berbeda. Celta berada di peringkat ke-27 klasemen, sedangkan Bournemouth di posisi kedua.

Tim asuhan Claudio Giraldez kalah 2-1 dari Real Madrid di LaLiga pada Sabtu. Hasil itu memperpanjang periode sulit mereka, dengan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Ada satu hasil yang menonjol dalam periode tersebut. Celta menang 5-0 di kandang Salamanca pada 13 November dalam ajang Copa del Rey.

Bournemouth asuhan Marco Rose tampil jauh lebih konsisten. Mereka mengalahkan Nottingham Forest 2-0 di Liga Primer pada Sabtu, kemenangan kelima berturut-turut mereka di semua kompetisi.

Rangkaian itu mencakup kemenangan 3-1 di kandang Sparta Prague dalam kompetisi ini dan kemenangan 3-0 atas Aston Villa di Piala Carabao. Bournemouth hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, mulai dari waktu kick-off hingga kabar tim dan performa terkini.

Informasi resmi mengenai siaran Celta Vigo vs Bournemouth saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad