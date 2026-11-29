Cagliari vs Milan disiarkan di Italia oleh DAZN Italia, yang menyediakan siaran langsung di TV dan live streaming pertandingan. Gunakan tombol di bawah ini untuk menonton laga secara langsung.

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Serie A - Pekan 13 30 Nov 2026 - 14.45 Unipol Domus

Pekan ke-13 Serie A ditutup pada Senin, 30 November dengan laga Cagliari vs Milan di Unipol Domus. Kick-off dijadwalkan pukul 20.45.

Milan asuhan Ruben Amorim datang ke Cagliari setelah menjalani pekan yang padat. Pada Kamis di Liga Europa, Milan membalikkan keadaan melawan Olympiacos dari tertinggal 0-2 menjadi menang 4-2. Hutchinson menjadi salah satu pemain kunci dengan satu gol dan dua assist.

Milan menempati posisi keempat di liga dan baru saja menang 5-1 atas Frosinone. Cisse kembali mencetak gol, sementara Pulisic mencetak gol di Yunani. Kondisi Gonçalo Ramos masih harus dipastikan setelah ia ditarik keluar saat jeda di Athena akibat masalah yang dialaminya pada babak pertama.

Cagliari asuhan Fabio Pisacane berada dalam situasi sebaliknya. Tim asal Sardinia itu menempati posisi ke-11 dan kalah dalam empat dari lima laga liga terakhir, termasuk kekalahan 2-0 di kandang Como pada Sabtu, 21 November.

Bagi Cagliari, laga melawan Milan menjadi kesempatan untuk menghentikan rentetan hasil buruk di hadapan pendukung sendiri. Milan pernah kalah di kandang dari Cagliari pada pertemuan terakhir, 24 Mei lalu.

Berikut informasi saluran TV, live streaming, dan waktu pertandingan.

Kabar tim

Cagliari asuhan Fabio Pisacane tidak dapat memainkan Mattia Felici, Harry Winks, dan Joseph Liteta karena cedera. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Perkiraan susunan pemain menempatkan Caprile di bawah mistar, Ze Pedro, Deiola, Kofler, dan Romano di lini belakang, Grandu, Adopo, dan Fazzini di lini tengah, serta Obert, Daniel Maldini, dan Mendy di lini depan.

Milan asuhan Ruben Amorim memiliki tujuh pemain yang tidak tersedia: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Pietro Terracciano, Luka Modric, dan Davide Bartesaghi. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Perkiraan susunan pemain terdiri dari Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Rabiot, Moreira, Musah, Comotto, Pulisic, dan Gonçalo Ramos. Informasi mengenai pemain absen dan susunan pemain akan kami perbarui menjelang kick-off.

Performa terkini

Cagliari meraih satu kemenangan dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, semuanya di Serie A. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 di kandang Como, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari Lazio dan 4-2 dari Roma. Satu-satunya kemenangan diraih dengan skor 1-0 atas Frosinone. Secara keseluruhan, Cagliari mencetak 4 gol dan kebobolan 10 kali.

Milan meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 di kandang Olympiacos pada laga Liga Europa, setelah menang 5-1 atas Frosinone dan 2-1 di kandang Genoa. Dengan demikian, mereka meraih tiga kemenangan beruntun setelah kalah 0-2 dari Ferencvaros. Kemenangan 3-1 atas Inter melengkapi catatan tersebut. Milan mencetak 14 gol dan kebobolan 7 kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir terjadi pada 24 Mei 2026: Cagliari menang 2-1 atas Milan di San Siro dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan yang ditinjau, Milan meraih dua kemenangan, Cagliari satu kemenangan, dan dua laga berakhir imbang. Milan mencetak 11 gol, sementara Cagliari 7 gol.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Milan menempati posisi keempat, sedangkan Cagliari berada di urutan ke-11.