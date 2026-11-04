Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Championship
team-logoBristol City
Ashton Gate
team-logoWolverhampton Wanderers
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
GOAL-e
Didukung oleh

Saksikan Bristol City vs Wolverhampton Wanderers secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui live streaming?

Bristol City vs Wolverhampton Wanderers
Bristol City
Wolverhampton Wanderers
Championship

Panduan lengkap cara menonton Bristol City vs Wolverhampton Wanderers secara langsung dalam laga Championship hari ini.

Cara menonton Bristol City vs Wolverhampton Wanderers dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.
  • Masuk dan temukan siaran langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Pratinjau pertandingan

crest
Championship - Pekan 14
Ashton Gate

Wolverhampton Wanderers bertandang ke Ashton Gate untuk menghadapi Bristol City di Championship. Tim asuhan Cesar Peixoto berupaya melanjutkan performa apiknya belakangan ini.

Wolves tiba di Bristol dengan menempati posisi ketujuh klasemen. Laga ini penting dalam upaya mereka mengejar promosi, setelah hanya sekali kalah dalam empat pertandingan terakhir di Championship.

Bristol City, yang ditangani Michael Skubala, berada di posisi ke-15 dan membutuhkan hasil positif untuk menghentikan penurunan performa setelah hanya sekali menang dalam lima pertandingan terakhir.

Bristol City memang baru saja mengalahkan Bolton Wanderers 2-3 di kandang, tetapi dua kekalahan beruntun dari Sheffield United dan Blackburn Rovers sebelumnya tentu menjadi perhatian Skubala.

Sebaliknya, Wolves menyambut laga ini dengan momentum positif. Kemenangan 3-0 atas Cardiff City pada pertandingan terakhir menegaskan bahwa mereka termasuk salah satu tim paling konsisten di divisi ini selama sebulan terakhir.

Kedua klub pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif beberapa tahun terakhir, dengan Wolves memenangi dua pertemuan terakhir. Peixoto berharap keakraban menghadapi lawan ini menumbuhkan kepercayaan diri, bukan membuat timnya lengah.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Championship ini secara langsung.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Bristol City vs Wolverhampton Wanderers

Manajer

  • M. Skubala

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google