Cara menyaksikan Brentford vs Everton dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 23 Nov 2026 - 15.00 Gtech Community Stadium

Brentford menjamu Everton dalam laga Liga Primer di Gtech Community Stadium, London. Kedua tim kembali beraksi setelah jeda internasional.

Tim asuhan Keith Andrews datang dengan harapan menemukan konsistensi. Mereka hanya sekali menang dalam lima pertandingan terakhir, sementara kekalahan dari Brighton dan Liverpool membuat mereka berada di papan tengah.

Brentford juga menghadapi persoalan dalam menentukan susunan pemain. Igor Thiago terkena skorsing, sementara daftar cedera yang panjang membatasi pilihan mereka di berbagai posisi.

Everton datang ke London barat dalam kondisi lebih baik. Tim asuhan David Moyes memenangi tiga pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 3-1 atas Coventry City dan 1-0 di kandang Newcastle United.

Moyes baru saja mencapai tonggak pribadi: pertandingan ke-593 saat menangani klub tersebut menjadi rekor bagi Everton. Jack Grealish kembali berlatih dan berada bersama skuad setelah sebulan tersisih, meski sang manajer berhati-hati untuk tidak menyoroti satu pemain saja.

Ada pula perbincangan soal posisi penjaga gawang tim tamu. Jordan Pickford menjadi bagian dari perdebatan hangat mengenai posisi kiper utama Inggris, dan ia diperkirakan akan menjadi starter di bawah mistar dalam laga ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan live streaming akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad