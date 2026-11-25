Cara menyaksikan Brann vs AGF dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 12.45 Brann Stadion

Brann menjamu AGF di Brann Stadion, Bergen, dalam laga Liga Konferensi. Tim asal Norwegia itu berupaya memanfaatkan posisi mereka yang kuat di fase liga.

Tim asuhan Eirik Horneland memasuki pertandingan ini tanpa kekalahan dalam lima laga terakhir. Mereka meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang, dengan hasil terbaru berupa kemenangan tandang 4-3 atas KFUM di Eliteserien.

Brann berada di peringkat keenam klasemen Liga Konferensi. Hasil imbang 1-1 melawan St.Truiden awal bulan ini menunjukkan mereka mampu meraih poin di kompetisi Eropa, meski mereka kebobolan dalam setiap laga dari lima pertandingan terakhir, kecuali saat menang atas Grorud di ajang Piala.

AGF datang ke Bergen sebagai tim tamu di bawah asuhan Jakob Poulsen dan menempati peringkat ke-24 klasemen. Mereka menunjukkan daya juang dalam beberapa pekan terakhir, termasuk saat menang 2-1 atas Lyngby di Superleague beberapa hari lalu.

Sebelum hasil itu, mereka menang 2-0 atas AC Horsens dan bermain imbang tanpa gol melawan Braga di Liga Konferensi. Tim asuhan Poulsen meraih tiga kemenangan dari lima laga terakhir.

Perbedaan posisi di fase liga membuat laga ini menarik: Brann ingin memperkuat posisinya, sementara AGF membutuhkan poin. Berikut informasi yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingannya.

Informasi resmi mengenai siaran Brann vs AGF saat ini belum tersedia. Detail saluran TV dan streaming akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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