Cara menonton Belgia U-17 vs Vietnam U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 1 20 Nov 2026 - 08.00

Belgia U-17 dan Vietnam U-17 bertemu di Grup G Piala Dunia U-17. Belgia datang dengan performa bagus setelah menjalani kampanye kualifikasi yang kuat.

Belgia memasuki laga ini sebagai pemuncak grup setelah memenangi tiga pertandingan beruntun di Kualifikasi Kejuaraan Eropa U-17. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 0-1 atas Kroasia U-17, dan sepanjang rangkaian laga itu mereka tampil tajam serta terorganisasi dengan baik.

Vietnam U-17 menempati posisi keempat di Grup G. Tidak tersedia data performa terkini tim Vietnam, sehingga mereka sulit dinilai menjelang pertandingan ini.

Produktivitas serangan Belgia menonjol dalam beberapa pekan terakhir. Kemenangan telak 8-1 atas Kosovo U-17 dan kemenangan 4-1 atas Latvia U-17 menunjukkan bahwa skuad ini mampu mencetak banyak gol di level tersebut.

Vietnam perlu disiplin dalam bertahan untuk membendung Belgia, yang rutin mencetak gol. Cara mereka mengatur permainan saat tidak menguasai bola bisa menentukan peluang mereka dalam pertandingan ini.

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