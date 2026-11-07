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Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Saksikan: Bek Telstar Sem Valk cetak gol bunuh diri yang benar-benar gila

Fortuna Sittard vs Telstar
Fortuna Sittard
Telstar
Eredivisie
S. Valk
R. Koeman

Sem Valk menjalani sore yang ingin segera ia lupakan. Bek Telstar itu sudah tampak kurang beruntung saat Fortuna Sittard mencetak gol pembuka, tetapi kesalahannya saat skor menjadi 2-0 jauh lebih fatal.

Setelah menerima umpan panjang dari Fortuna, lini pertahanan Telstar menguasai bola di sekitar garis tengah. Valk kemudian bermaksud mengoper bola kembali kepada kiper Ronald Koeman junior, tetapi upayanya berakhir buruk.

Bek itu salah menyentuh bola hingga si kulit bundar meluncur dari jarak jauh ke gawangnya sendiri. Koeman junior masih berusaha menyundul bola agar tidak melewati garis gawang, tetapi tak mampu mencegah gol bunuh diri tersebut: 2-0.

Momen yang menyakitkan bagi Valk, meski ia mendapat sedikit kelegaan sebelum turun minum. Telstar bangkit dan mencetak dua gol dalam waktu singkat untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

"Ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya lebih menyalahkan Koeman daripada Valk," kata Anco Jansen dalam analisis saat jeda di ESPN. "Ia seharusnya menepis bola itu. Kalau begitu, hukumannya hanya tendangan bebas tidak langsung, tetapi mungkin ia tidak tahu aturannya." 

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