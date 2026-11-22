Cara menonton Barcelona vs Villarreal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 08.00 Spotify Camp Nou

Barcelona menjamu Villarreal di Spotify Camp Nou dalam laga LaLiga yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim Villarreal yang berupaya mengejar ketertinggalan dari tim-tim di paruh atas klasemen.

Tim asuhan Hansi Flick menatap laga ini dengan performa apik di kompetisi domestik setelah mengalahkan Atletico Madrid di kandang lawan dalam pertandingan liga terakhirnya. Posisi mereka di puncak klasemen diraih berkat serangan yang tajam, meski dua kekalahan beruntun dari Real Madrid dan Paris Saint-Germain pada awal musim gugur menjadi pengingat bahwa persaingan di level tertinggi sepakbola Eropa tetap sengit.

Villarreal datang ke Camp Nou dalam situasi yang lebih rumit. Kekalahan telak 6-0 dari PSG di Liga Champions menunjukkan kelemahan nyata, tetapi tim asuhan Inigo Perez bangkit dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Getafe di LaLiga. Ketangguhan itu harus kembali mereka tunjukkan saat menghadapi tim yang tengah berada dalam performa terbaik di liga.

Rekor pertemuan kedua klub jauh dari kata timpang, dan Villarreal telah menunjukkan dalam beberapa musim terakhir bahwa mereka mampu membuat Barcelona gagal meraih poin. Pertemuan ini pernah menghasilkan skor yang sangat bervariasi, sehingga tuan rumah tidak bisa berharap menjalani pertandingan yang mudah.

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