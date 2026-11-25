Cara menonton Atletico Madrid vs Viking dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid menjamu Viking di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada Rabu dalam fase liga Liga Champions.

Tim asuhan Diego Simeone datang dengan performa kuat di kompetisi domestik. Kemenangan 3-0 atas Getafe pada Minggu menjadi kemenangan kedelapan Atletico dalam sembilan pertandingan LaLiga dan membawa mereka mengoleksi 31 poin, tertinggal dua poin dari Real Madrid dan lima poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

Laga ini juga berlangsung setelah sang pelatih mencapai sebuah tonggak sejarah. Simeone menjadi pelatih dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah LaLiga setelah meraih kemenangan ke-345, dan kapten Koke mengatakan para pemain memberi selamat kepadanya di hadapan seluruh anggota tim.

Atletico perlu bangkit di Eropa. Mereka kalah 2-0 dari Bayern Munich dalam laga Liga Champions sebelumnya dan berada di posisi ke-26 klasemen.

Viking, yang dilatih Morten Jensen, datang ke Madrid dengan menempati posisi ke-25, satu tingkat di atas Atletico. Mereka mengalahkan Sabah 4-1 dalam laga Eropa terakhir, tetapi kalah 3-2 dari Tromso di Eliteserien pada akhir pekan.

Atletico tidak diperkuat Ademola Lookman, yang sedang memulihkan diri dari keseleo lutut yang dialaminya saat bertugas bersama tim nasional. Julian Alvarez dan Alex Baena tampil menonjol saat melawan Getafe, dan keduanya masuk dalam prediksi susunan pemain utama.