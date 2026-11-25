Cara menonton Atletico Madrid vs Viking dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid menjamu Viking di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada Rabu dalam fase liga Liga Champions.

Tim asuhan Diego Simeone sedang tampil kuat di kompetisi domestik. Kemenangan 3-0 di kandang Getafe pada Minggu menjadi kemenangan kedelapan Atletico dalam sembilan pertandingan LaLiga dan membawa mereka mengoleksi 31 poin, tertinggal dua poin dari Real Madrid dan lima poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

Pertandingan ini juga berlangsung setelah sang pelatih mencapai tonggak sejarah. Simeone menjadi pelatih dengan kemenangan terbanyak sepanjang masa di LaLiga setelah meraih kemenangan ke-345, dan kapten Koke mengatakan para pemain memberinya ucapan selamat di hadapan seluruh anggota tim.

Atletico perlu bangkit di Eropa. Mereka kalah 2-0 dari Bayern Munich dalam pertandingan Liga Champions sebelumnya dan berada di peringkat ke-26 klasemen.

Viking, yang dilatih Morten Jensen, datang ke Madrid dengan menempati peringkat ke-25, satu posisi di atas Atletico. Mereka mengalahkan Sabah 4-1 dalam pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa, tetapi kalah 3-2 dari Tromso di Eliteserien pada akhir pekan.

Atletico tidak diperkuat Ademola Lookman, yang sedang memulihkan diri dari keseleo lutut yang dialaminya saat bertugas bersama tim nasional. Julian Alvarez dan Alex Baena tampil menonjol saat menghadapi Getafe, dan keduanya masuk dalam perkiraan susunan pemain inti.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, kabar tim, dan cara mengikuti pertandingan.

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