Cara menyaksikan Athletic Bilbao vs Espanyol dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 20 Nov 2026 - 15.00 San Mames

Athletic Bilbao menjamu Espanyol di San Mames, Bilbao, dalam laga LaLiga pada Minggu, 6 Desember 2026.

Tim asuhan Edin Terzic menghadapi laga ini dengan performa solid di kompetisi domestik. Mereka berada di peringkat ketujuh klasemen dan memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kemenangan 2-1 atas Real Sociedad pada awal November menunjukkan kualitas mereka saat bermain di kandang, meski hasil imbang melawan Osasuna pada laga terakhir menjadi sedikit penurunan.

Espanyol datang ke Bilbao dalam periode yang lebih sulit. Tim asuhan Eder Sarabia berada di peringkat ke-13 LaLiga dan hanya menang sekali dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Kekalahan dari Racing Santander dan Atletico Madrid menambah berat situasi setelah mereka tersingkir lebih awal dari Copa del Rey oleh Sestao.

Daftar pemain yang absen akan memengaruhi pilihan susunan pemain kedua tim. Athletic kehilangan sejumlah pemain penting akibat cedera, sementara Espanyol juga menghadapi masalah kebugaran menjelang perjalanan ke utara.

San Mames sejak lama dikenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling meriah di sepakbola Spanyol. Para pendukung Basque berharap dapat mendorong tim mereka meraih hasil yang memperkokoh posisi di paruh atas klasemen.

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