Cara menyaksikan Athletic Bilbao vs Espanyol dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 20 Nov 2026 - 15.00 San Mames

Athletic Bilbao menjamu Espanyol di San Mames, Bilbao, dalam laga LaLiga pada Minggu, 6 Desember 2026.

Tim asuhan Edin Terzic memasuki pertandingan ini dengan performa solid di kompetisi domestik. Mereka berada di peringkat ketujuh klasemen dan memenangi tiga dari lima laga terakhir di semua kompetisi. Kemenangan 2-1 atas Real Sociedad pada awal November menunjukkan kualitas mereka di kandang, meski hasil imbang melawan Osasuna pada laga terakhir menjadi sedikit penurunan.

Espanyol datang ke Bilbao dalam periode yang lebih sulit. Tim asuhan Eder Sarabia berada di peringkat ke-13 LaLiga dan hanya menang sekali dalam lima laga kompetitif terakhir. Kekalahan dari Racing Santander dan Atletico Madrid memperburuk situasi setelah mereka tersingkir lebih awal dari Copa del Rey oleh Sestao.

Daftar pemain yang absen akan memengaruhi pilihan susunan pemain kedua tim. Athletic kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera, sementara Espanyol juga membawa kekhawatiran terkait kebugaran dalam perjalanan ke utara.

San Mames telah lama menjadi salah satu stadion dengan atmosfer paling semarak dalam sepakbola Spanyol. Para pendukung Basque berharap dapat mendorong tim mereka meraih hasil yang memperkokoh posisi di paruh atas klasemen.

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