Atalanta vs Inter disiarkan langsung oleh DAZN Italia. Berikut tautan untuk mengakses platform tersebut dan menonton pertandingan melalui streaming.

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Serie A - Pekan 12 22 Nov 2026 - 14.45 New Balance Arena

Atalanta menjamu Inter di New Balance Arena, Bergamo, pada Minggu, 22 November 2026, dalam laga Serie A yang mempertemukan dua tim dengan kondisi musim yang sangat berbeda.

Inter asuhan Cristian Chivu datang ke Bergamo sebagai penghuni posisi kedua klasemen, setelah meraih empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi dalam derbi melawan Milan yang berakhir 3-1.

Atalanta asuhan Maurizio Sarri, sebaliknya, tengah melewati masa sulit. Atalanta berada di posisi ke-12 klasemen dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir. Kekalahan telak 3-0 di kandang dari Parma menambah tekanan terhadap tim asal Bergamo itu.

Chivu akhirnya bisa mengandalkan John Stones dan Curtis Jones. Keduanya telah pulih dari cedera dan siap berkontribusi setelah jeda. Kehadiran mereka menjadi tambahan kualitas yang penting bagi Inter, meski lini serang masih dalam kondisi darurat karena Lautaro Martinez dan Marcus Thuram belum bisa bermain.

Di kubu Atalanta, situasi Gianluca Scamacca menjadi sorotan. Penyerang yang dipilih Sarri sebagai ujung tombak pada awal musim itu hanya bermain selama 28 menit dalam enam pekan terakhir liga. Dalam konferensi pers, pelatih asal Tuscany tersebut menggambarkannya sebagai pemain yang "terhambat": ia memiliki semua kemampuan untuk membuat perbedaan, tetapi saat ini belum mampu menunjukkan potensinya.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan Atalanta vs Inter secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Atalanta harus tampil tanpa sejumlah pemain: Odilon Kossounou, Isak Hien, Thomas Pompei, Gianluca Gaetano, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen dan Raoul Bellanova semuanya tidak tersedia. Sarri diperkirakan mengandalkan sebelas pemain berikut: Carnesecchi; Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Zappacosta, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Pasalic, Zalewski; Krstovic.

Inter tidak diperkuat Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Luis Henrique, Aleksandar Stankovic dan Manuel Akanji. Chivu diperkirakan menurunkan susunan pemain berikut: Martinez; Bastoni, Pavard, Stones; Dimarco, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Spence; Bonny, Pio Esposito. Kabar terbaru mengenai kondisi para pemain akan tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Atalanta mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan delapan gol dicetak dan sepuluh gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 0-1 atas Monza di Serie A, yang mengakhiri rentetan hasil buruk. Sebelumnya, Atalanta bermain imbang 1-1 dengan Kairat Almaty di Conference League dan menelan kekalahan telak 0-3 di kandang dari Parma.

Inter memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, mencetak sebelas gol dan kebobolan tujuh. Mereka baru saja menang 2-0 di kandang atas Como di Serie A dan 3-0 di markas Feyenoord di Champions League. Satu-satunya kekalahan dalam periode ini adalah hasil 3-1 dalam derbi melawan Milan. Dalam tiga dari empat laga terakhir, Inter tidak kebobolan, tanda bahwa soliditas pertahanan mereka telah kembali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 14 Maret 2026, ketika Inter dan Atalanta berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 di San Siro dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Inter menang tiga kali, sementara satu laga berakhir imbang dan satu dimenangi Atalanta. Hasil-hasil tersebut mencakup kemenangan 4-0 Inter pada Agustus 2024, kemenangan 2-0 Inter di Bergamo pada Maret 2025, serta kemenangan 0-1 Atalanta pada Desember 2025.

Klasemen

Di Serie A, Inter menempati posisi kedua klasemen, sedangkan Atalanta berada di posisi ke-12.