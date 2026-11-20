Cara menyaksikan Aston Villa vs Sunderland dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Villa Park

Aston Villa menjamu Sunderland di Villa Park dalam laga Premier League. Tim asuhan Unai Emery berupaya mengakhiri rentetan hasil yang tidak konsisten di kompetisi domestik.

Villa menghadapi pertandingan ini tanpa kemenangan dalam empat laga terakhir, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan skor 4-4 melawan Manchester United di Villa Park, hasil yang menegaskan ancaman serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka musim ini.

Skuad Emery tengah menghadapi daftar cedera yang cukup panjang. Amadou Onana, yang baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak baru meski harus menepi karena cedera lutut serius, masih belum bisa bermain. Begitu pula Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka, Johan Manzambi, dan Matty Cash.

Sunderland datang ke Birmingham setelah mengalahkan Chelsea 1-0 dalam laga Premier League terakhir mereka. Hasil itu memberi tim asuhan Regis Le Bris momentum yang sangat dibutuhkan setelah dua kekalahan beruntun. Sunderland berada di posisi ke-19 klasemen, sehingga mereka akan menghadapi laga ini dengan urgensi tinggi.

Le Bris tidak dapat memainkan sejumlah pemain kunci, termasuk Romaine Mundle, Daniel Ballard, Habib Diarra, Granit Xhaka, Juan Riquelme Angulo, dan Brian Brobbey. Kondisi ini akan menguji kedalaman pilihan pemain yang tersedia baginya.

Villa berada di posisi ke-10, sementara Sunderland terpuruk di dekat dasar klasemen. Namun, selisih posisi di liga hanya menggambarkan sebagian situasi. Kedua klub sama-sama datang dengan kekhawatiran terkait performa, dan hasil laga ini dapat berdampak penting bagi keduanya.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikan Aston Villa vs Sunderland.

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