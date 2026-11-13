Cara menonton Angola vs Sudan Selatan dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3 14 Nov 2026 - 14.00

Angola menjamu Sudan Selatan dalam laga kualifikasi Piala Afrika. Keduanya berada di Grup B dan terpaut dua posisi di klasemen.

Di bawah asuhan pelatih Aliou Cisse, Angola datang dengan performa cukup baik setelah meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang dalam dua laga kualifikasi terakhir. Pertahanan yang solid menjadi salah satu kekuatan mereka, dan Angola akan berupaya memanfaatkan keunggulan itu saat bermain di kandang.

Sudan Selatan, yang ditangani Nicolas Dupuis, kesulitan tampil konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Tiga kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir membuat mereka terpuruk di dasar klasemen Grup B. Mereka pun menghadapi tugas berat melawan Angola yang lebih stabil.

Bagi Angola, ini kesempatan untuk memperkuat posisi kedua di grup dan terus menekan tim-tim di atas mereka. Kemenangan di kandang akan sangat membantu upaya mereka untuk lolos.

Sudan Selatan perlu meningkatkan performa secara signifikan dibandingkan pertandingan-pertandingan terakhir jika ingin meraih hasil dari laga ini. Produktivitas serangan mereka terbatas, sementara kelengahan di lini pertahanan telah merugikan mereka dalam putaran-putaran sebelumnya.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Angola vs Sudan Selatan, termasuk daftar saluran TV, pilihan siaran langsung, dan waktu sepak mula.

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