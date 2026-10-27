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AFC Champions League Two
team-logoAl Shorta
team-logoAl-Hussein SC
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Saksikan Al Shorta vs Al-Hussein SC: siaran langsung Liga Champions Asia 2

Al Shorta vs Al-Hussein SC
Al Shorta
Al-Hussein SC
AFC Champions League Two

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Cara menonton Al Shorta vs Al-Hussein SC dengan VPN

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Cakupan internasional

Negara

Penyiar

Halaman utama

Aljazair

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Argentina

Disney+ Premium Argentina

Disney+

Australia

Paramount+

Paramount+

Bolivia

Disney+ Premium Chile

Disney+

Brasil

Disney+ Premium Brazil

Disney+

Chad

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Chili

Disney+ Premium Chile

Disney+

Kolombia

Disney+ Premium Sur

Disney+

Mesir

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Indonesia

Vision+ / MNC Soccer Channel

Vision+

Iran

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Irak

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Yordania

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Mauritania

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Meksiko

Disney+ Premium Mexico

Disney+

Maroko

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Pakistan

tapmad

tapmad

Peru

Disney+ Premium Chile

Disney+

Arab Saudi

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Sudan

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Turki

D-Smart GO / Spor Smart 2

D-Smart GO

Uni Emirat Arab

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Amerika Serikat

Paramount+ / YouTube (The AFC Hub)

Paramount+

Uruguay

Disney+ Premium Argentina

Disney+

Venezuela

Disney+ Premium Sur

Disney+

Pratinjau pertandingan

Al Shorta dan Al-Hussein SC bertemu di fase grup Liga Champions Asia 2. Kedua klub memiliki ambisi besar dalam pertandingan yang bisa menentukan klasemen akhir Grup D.

Al Shorta datang sebagai pemuncak grup, didukung oleh performanya di kompetisi domestik. Tim asal Irak itu mengalahkan Al Zawraa 2-0 di kandang lawan dalam laga terakhirnya di Liga Primer, memperpanjang catatan yang mencakup tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Perjalanan mereka di Liga Champions Asia 2 cukup stabil. Kemenangan 3-2 atas East Bengal FC dalam laga terakhirnya di kompetisi antarklub Asia menunjukkan bahwa mereka mampu meraih hasil saat dibutuhkan, meski selisih skornya lebih tipis daripada yang diharapkan.

Al-Hussein SC menempati posisi kedua di grup dan juga datang dengan momentum. Klub asal Yordania itu menang 3-0 atas Al-Seeb dalam laga terakhirnya di kompetisi antarklub Asia, hasil yang menegaskan kepercayaan diri mereka saat menyerang di kandang lawan.

Performa mereka di Divisi 1 Yordania beragam, dengan kekalahan dari Al-Wehdat di antara dua kemenangan. Namun, catatan mereka di kompetisi antarklub Asia menunjukkan bahwa mereka mampu meningkatkan permainan di level ini.

Dengan pemuncak grup menghadapi tim peringkat kedua, hasil pertandingan ini akan berdampak langsung pada siapa yang menguasai Grup D menjelang putaran-putaran terakhir.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Al Shorta vs Al-Hussein SC, termasuk waktu sepak mula dan kabar terbaru kedua tim.

Kabar tim & skuad

Al Shorta belum mengonfirmasi skuadnya menjelang pertandingan ini, dan informasi mengenai cedera atau skorsing belum tersedia. Perkiraan susunan pemain inti akan ditambahkan setelah diumumkan oleh klub.

Al-Hussein SC juga belum memiliki kabar tim yang terkonfirmasi. Tidak ada laporan cedera atau skorsing dalam data yang tersedia. Informasi terbaru mengenai kedua skuad akan ditambahkan menjelang sepak mula.

Performa

ALS

ALS - Performa

ALK
M2-0
ALT
S0-0
EBL
M2-3
ALK
S1-1
ALZ
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ALH

ALH - Performa

SHA
S3-3
ALA
M4-1
ALS
M0-3
ALW
K1-0
DOQ
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al Shorta meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tidak mengalami kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Catatan itu menempatkan mereka di antara tim yang lebih konsisten di Grup D. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Al Zawraa di Liga Primer Irak, dan mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Al Karkh dalam rangkaian pertandingan tersebut. Dalam lima laga itu, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali. Kemenangan 2-0 atas Al Kahrabaa menjadi satu-satunya pertandingan saat mereka tidak kebobolan.

Al-Hussein SC meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Doqara di Divisi 1 Yordania, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Al-Wehdat. Mereka mencetak 11 gol dalam lima pertandingan itu, termasuk saat menang 4-1 atas Al-Arabi dan bermain imbang 3-3 melawan Shabab Al-Ordon. Namun, catatan pertahanan mereka menunjukkan bahwa mereka kebobolan lima kali dalam periode tersebut.

Rekor pertemuan

Data pertemuan Al Shorta dan Al-Hussein SC belum tersedia. Pertandingan ini mungkin menjadi pertemuan yang jarang terjadi atau pertemuan pertama kedua klub di level ini.

Klasemen

Grp. D

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al ShortaAl ShortaALS
220042+26
M
M
2
Al-Hussein SCAl-Hussein SCALH
211052+34
M
S
3
East Bengal FCEast Bengal FCEBL
201145-11
K
S
4
Al-SeebAl-SeebALS
200204-40
K
K
Lolos ke 16 besar

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