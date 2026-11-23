Cara menonton Al-Seeb vs Al Shorta dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 24 Nov 2026 - 11.00

Al-Seeb menjamu Al Shorta dalam pertandingan Grup D Liga Champions Asia 2, sementara tempat dan waktu pasti kick-off masih belum dikonfirmasi.

Tim tamu datang sebagai pemuncak grup. Al Shorta menempati posisi pertama Grup D dan belum kalah dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Champions Asia 2 dan Liga Primer Irak.

Pada laga terakhir, mereka bermain imbang 1-1 melawan Zakho pada 20 November. Sebelumnya, mereka menang 2-1 atas Al Naft dan meraih kemenangan tandang 3-0 atas Al-Hussein SC di kompetisi kontinental.

Al-Seeb berada di posisi ketiga grup dan membutuhkan poin untuk memangkas ketertinggalan. Hasil mereka belakangan ini beragam, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Tim asal Oman itu mengalahkan East Bengal FC 2-0 pada 3 November setelah bermain imbang tanpa gol melawan lawan yang sama sepekan sebelumnya. Hasil itu membuat mereka mencatatkan tiga laga beruntun tanpa kebobolan.

Al Shorta memenangi pertemuan pertama kedua tim dengan skor 1-0 pada September, sehingga Al-Seeb akan berusaha menyamakan rekor pertemuan di kandang sendiri.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan live streaming untuk Al-Seeb vs Al Shorta saat ini belum tersedia. Detail siaran akan ditambahkan di sini setelah dikonfirmasi.

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