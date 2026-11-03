Cara menonton Al-Rayyan vs Al-Nahda dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 4 Nov 2026 - 11.00

Al-Rayyan menjamu Al-Nahda di Liga Champions Asia 2. Kedua tim kembali berlaga di kompetisi kontinental setelah menjalani pertandingan domestik baru-baru ini.

Al-Rayyan datang dengan performa cukup baik di berbagai kompetisi. Mereka mencetak empat gol ke gawang Al-Nahda pada pertemuan sebelumnya beberapa hari lalu dan memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir. Namun, hasil imbang tanpa gol melawan Al-Arabi di Stars League pada 31 Oktober membuat mereka gagal membangun momentum yang kuat menjelang laga ini.

Al-Nahda harus mengejar ketertinggalan di grup. Berada di posisi keempat Grup C, tim asal Oman itu tahu kekalahan lain akan sangat merusak peluang mereka untuk lolos. Kekalahan 1-4 dari lawan yang sama pada pertemuan sebelumnya juga masih segar dalam ingatan.

Tim tamu telah menunjukkan kemampuan mencetak gol di kompetisi domestik dengan meraih dua kemenangan beruntun di Professional League atas Sur dan Saham. Pertanyaannya, apakah performa itu bisa mereka tunjukkan di pentas kontinental?

Al-Rayyan menempati posisi kedua Grup C dan ingin memperkokoh posisi tersebut lewat kemenangan di kandang. Selisih gol mereka yang lebih baik, sebagian berkat kemenangan telak 6-1 atas Al-Sailiya, memberi mereka keunggulan yang tidak dimiliki tim tamu.

Simak informasi selengkapnya tentang cara menonton pertandingan Liga Champions Asia 2 ini, termasuk waktu sepak mula dan pilihan siaran langsung, di bawah ini.

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