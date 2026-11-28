Cara menonton Al Hilal Omdurman vs Horoya AC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

CAF Champions League - Pekan 1 29 Nov 2026 - 14.00

Al Hilal Omdurman menjamu Horoya AC dalam laga Grup D Liga Champions CAF. Stadion dan kota tempat pertandingan belum dikonfirmasi.

Kedua tim memasuki fase grup sebagai dua tim teratas di Grup D, dengan Al Hilal di posisi pertama dan Horoya di posisi kedua.

Al Hilal, yang dilatih Josef Zinnbauer, tampil kuat sepanjang babak kualifikasi. Mereka memenangi keempat pertandingan kualifikasi melawan Aigle Noir dan Sidaama Buna, mencetak enam gol tanpa kebobolan.

Rangkaian hasil itu menyusul kemenangan 2-1 atas Jamus di Kagame Inter-Club Cup pada Agustus. Tim asuhan Zinnbauer telah memenangi lima pertandingan terakhirnya.

Horoya, yang dipimpin Nouhoum Diane, juga lolos dari babak kualifikasi setelah mengalahkan Al-Merreikh dalam dua leg, masing-masing dengan skor 1-0. Sebelumnya, mereka kalah 1-0 dari JS Saoura sebelum memenangi leg kedua 3-1.

Tim asal Guinea itu memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dalam data yang tersedia. Satu hasil lainnya adalah kekalahan 3-0 dari FAR Rabat dalam laga kualifikasi pada Oktober 2025.

Berikut informasi yang kami ketahui tentang cara mengikuti pertandingan ini.

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