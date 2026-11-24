Cara menonton Al-Faisaly vs Al-Rayyan dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 25 Nov 2026 - 11.00

Al-Faisaly menjamu Al-Rayyan dalam laga Grup C Liga Champions Asia 2, sementara stadion dan kota tempat pertandingan digelar belum dikonfirmasi.

Tuan rumah datang dengan performa buruk. Mereka belum menang dalam lima pertandingan terakhir, dan dua kekalahan dari Al-Taawoun di kompetisi ini membuat mereka harus mengejar tim-tim di atas klasemen.

Al-Faisaly kalah 3-1 dari Al-Taawoun dalam pertandingan terakhir mereka di kompetisi kontinental. Setelah itu, mereka bermain imbang tanpa gol melawan Shabab Al-Ordon di kompetisi domestik, hasil yang setidaknya menahan kemerosotan mereka.

Al-Rayyan datang dengan suasana yang bertolak belakang. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, mencetak banyak gol di Stars League, dan meraih poin penuh saat menghadapi Al-Nahda di kompetisi ini.

Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-3 di kandang Al-Shahaniya pada 21 November, dalam pertandingan yang memperlihatkan ketajaman serangan sekaligus kecenderungan mereka kebobolan.

Kedua tim sudah sekali bertemu musim ini. Al-Rayyan memenangi laga tujuh gol itu dengan skor 4-3 pada September, sehingga Al-Faisaly berkesempatan membalas kekalahan tersebut.

Berikut cara mengikuti pertandingan ini, termasuk waktu kick-off dan informasi siaran.

Kabar tim dan skuad