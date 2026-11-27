Cara menonton Al Ahli vs Al-Taawoun menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

Saudi Pro League - Pekan 13 28 Nov 2026 - 12.30 King Abdullah Sports City

Al Ahli menjamu Al-Taawoun di Liga Pro Saudi pada Sabtu, 28 November, di King Abdullah Sports City, Jeddah. Pertandingan ini merupakan bagian dari pekan ke-13.

Tuan rumah datang setelah menjalani pekan yang berat. Tim asuhan Marino Pusic kalah 3-2 dari Al-Shamal di Liga Champions Elite AFC pada 23 November, hanya tiga hari setelah menang 3-1 atas Al Nassr di liga.

Kemenangan itu sempat meredakan keadaan setelah kekalahan 6-1 dari Al Shabab pada akhir Oktober. Sejak itu, hasil mereka terus berubah drastis, dan tekanan terhadap Pusic belum mereda.

Al Ahli masih berada di posisi keempat klasemen dan memiliki pencetak gol terbanyak liga, Ivan Toney, yang telah mengemas 14 gol musim ini. Bermain di kandang sendiri di Jeddah memberi mereka peluang untuk kembali membangun momentum.

Al-Taawoun, yang dilatih Vuk Rasovic, berada dalam situasi yang sangat berbeda. Mereka menempati posisi ke-17 di liga dan hanya menang dua kali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Dalam laga terakhir, mereka bermain imbang tanpa gol melawan Al-Nahda di Liga Champions Dua AFC. Mereka tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir, tetapi belum mampu mengubah rangkaian hasil itu menjadi tambahan poin di liga.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Kabar tim dan skuad