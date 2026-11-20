Cara menonton AFC Bournemouth vs Nottingham Forest dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth menjamu Nottingham Forest di Vitality Stadium dalam laga Premier League yang mempertemukan salah satu tim dengan performa terbaik di liga melawan tim yang berupaya keras menghentikan rentetan hasil buruk.

Bournemouth asuhan Marco Rose menjadi salah satu sorotan musim ini. Lima kemenangan dari lima pertandingan di semua kompetisi, termasuk atas Manchester United, Aston Villa di Carabao Cup, dan Sparta Prague di Liga Europa, menunjukkan bahwa Bournemouth merupakan pesaing serius untuk finis di paruh atas klasemen, dengan ambisi yang jauh melampaui sekadar posisi papan tengah.

Nottingham Forest datang ke Vitality Stadium dalam tekanan. Tim asuhan Oliver Glasner kalah dalam tiga laga Premier League berturut-turut sebelum mengalahkan Manchester City 3-1 pada pertandingan terakhir. Hasil itu memberi harapan, tetapi tidak banyak menutupi performa mereka yang belum konsisten sejauh musim ini.

Ketajaman serangan Bournemouth sangat menonjol. Mereka mencetak sembilan gol dalam tiga pertandingan terakhir di Premier League, dengan Evanilson memimpin lini depan sebagai bagian dari unit serang dinamis yang telah menyulitkan setiap lawan yang mereka hadapi.

Forest, yang berada di peringkat ke-16 klasemen, tahu bahwa kekalahan lagi di sini akan memperbesar kekhawatiran mereka. Liam Delap dan Morgan Gibbs-White harus tampil sebaik mungkin jika tim asuhan Glasner ingin meraih poin di stadion tempat tuan rumah tampil begitu tangguh.

Bournemouth juga harus menjalani laga Eropa pekan ini dengan menjamu Viktoria Plzen di Liga Europa pada 10 Desember. Hal itu menambah kerumitan bagi Rose dalam mengelola skuad menjelang pertandingan ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton AFC Bournemouth vs Nottingham Forest, termasuk saluran TV, detail streaming, dan waktu kick-off.

Kabar tim dan skuad