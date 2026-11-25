Cara menonton AFC Bournemouth vs Nottingham Forest dengan VPN

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Tekanan agresif Bournemouth dan serangan balik cepat Nottingham Forest menjanjikan laga Liga Primer yang terbuka dengan aksi silih berganti. Saat menyiapkan streaming langsung, Anda dapat menambah modal taruhan awal dengan menggunakan kode promo 1xbet kami untuk pasar taruhan sepak bola Inggris akhir pekan.

Pratinjau Pertandingan

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth menjamu Nottingham Forest di Vitality Stadium dalam laga Liga Primer yang mempertemukan salah satu tim dengan performa terbaik di kompetisi ini melawan tim yang bertekad menghentikan rentetan hasil buruk yang merugikan.

Bournemouth asuhan Marco Rose menjadi salah satu sorotan musim ini. Lima kemenangan dari lima pertandingan di semua kompetisi, termasuk kemenangan atas Manchester United, Aston Villa di Piala Carabao, dan Sparta Prague di Liga Europa, menegaskan bahwa Bournemouth merupakan penantang serius untuk finis di paruh atas klasemen, dengan ambisi yang jauh melampaui sekadar posisi aman di papan tengah.

Nottingham Forest datang ke Vitality Stadium dalam tekanan. Tim asuhan Oliver Glasner kalah dalam tiga pertandingan Liga Primer berturut-turut sebelum mengalahkan Manchester City 3-1 pada laga terakhir. Hasil itu memberi harapan, tetapi belum banyak menutupi performa mereka yang tidak konsisten sejauh musim ini.

Ketajaman serangan Bournemouth sangat menonjol. Mereka mencetak sembilan gol Liga Primer dalam tiga pertandingan terakhir di kompetisi tersebut, dengan Evanilson memimpin lini depan sebagai bagian dari unit serangan yang cair dan menyulitkan setiap lawan yang mereka hadapi.

Forest, yang berada di peringkat ke-16, tahu bahwa kekalahan lagi di sini akan memperbesar kekhawatiran mereka. Liam Delap dan Morgan Gibbs-White harus tampil sebaik mungkin jika tim asuhan Glasner ingin meraih hasil di kandang lawan yang tampil tangguh itu.

Bournemouth juga harus menghadapi pertandingan di kompetisi Eropa pekan ini, dengan menjamu Viktoria Plzen di Liga Europa pada 10 Desember. Hal itu menambah kerumitan bagi Rose dalam mengelola skuad menjelang laga ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton AFC Bournemouth vs Nottingham Forest, termasuk saluran TV, detail streaming langsung, dan waktu kick-off.

Kabar tim dan skuad