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Kembalinya Rodri, bintang Barcelona, kini semakin dekat. Pelatih Hansi Flick berharap dapat memberinya beberapa menit bermain saat menghadapi Deportivo La Coruña pada Minggu lusa.

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Menurut harian Sport, Rodri bertekad untuk segera kembali memainkan peran pentingnya dan tampil dalam kondisi terbaik saat menghadapi Atletico Madrid.

Namun, laga yang ditandai merah oleh Rodri dalam jadwalnya adalah pertandingan melawan Manchester City yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember mendatang.

Rodri telah absen dalam tiga pertandingan sejak mengalami cedera otot pada biceps femoris paha kanan pada 3 November lalu, saat menghadapi Aston Villa.

Gelandang tersebut tidak dapat tampil dalam laga melawan Atletico Madrid, Villarreal, dan Sabah.

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Sebelum cedera, Rodri telah memainkan 14 pertandingan bersama Barcelona musim ini dengan total 946 menit, mencetak satu gol dan satu assist. Rinciannya, 10 pertandingan di La Liga dan 4 pertandingan di Liga Champions.

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Dampak kembalinya Rodri

Kembalinya Rodri akan membawa perubahan di lini tengah tim Catalan. Marc Bernal telah menjadi pilihan reguler untuk mengisi posisi gelandang bertahan, tetapi segala indikasi menunjukkan bahwa perannya akan berkurang seiring kembalinya pemain internasional tersebut.

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Meski demikian, skorsing Fermin Lopez yang membuatnya absen dalam dua pertandingan berikutnya membuka peluang bagi gelandang lainnya untuk kembali mendapatkan kesempatan bermain.

Dani Olmo dianggap sebagai pengganti alami Rodri, tetapi masih harus dilihat bagaimana pelatih Flick akan melengkapi susunan lini tengah ketika Fermin Lopez tidak berada di lapangan.

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Salah satu opsi yang ada adalah kemungkinan Gavi mendapatkan menit bermain di posisi tersebut, tetapi alternatif lain tidak bisa dikesampingkan, seperti Frenkie de Jong, yang telah menjadi kartu serbaguna bagi pelatih asal Jerman itu.

Peran yang akan dijalankan pemain asal Belanda itu menjadi salah satu tanda tanya terbesar di Barcelona dalam beberapa bulan ke depan. Dalam beberapa pekan terakhir, Flick memainkannya di posisi bek tengah dan bek sayap, dengan memanfaatkan kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi.

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Dalam konferensi pers jelang laga melawan Sabah, sang pelatih menjelaskan: "Yang saya sukai dari Frenkie adalah ia datang kepada saya dan berkata: 'Jika Anda membutuhkan saya, saya bisa bermain sebagai bek tengah atau bek sayap'."

De Jong terus menegaskan bahwa yang terpenting adalah membantu tim, tetapi setiap kali ada kesempatan, ia juga selalu mengingatkan bahwa "semua orang tahu saya adalah seorang gelandang".

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Dengan kembalinya Rodri serta tersedianya pemain seperti Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jules Kounde, dan Andreas Christensen di jantung pertahanan, peran yang akan dijalankan De Jong menjadi salah satu persoalan terbesar yang belum terjawab sepanjang sisa musim ini.

Di lini tengah, Flick tidak akan melepaskan Rodri dan Pedri, sementara satu tempat tersisa diperebutkan oleh Fermin Lopez dan Dani Olmo.

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Pelatih asal Jerman itu sejauh ini belum pernah mencoba memasangkan Rodri dan De Jong di pangkal lini tengah, dengan Pedri bermain lebih maju di depan keduanya sebagai playmaker, posisi yang paling sering ditempati Pedri bersama tim nasional Spanyol.

Kemungkinan lainnya adalah menggunakan formasi klasik 4-3-3, sistem yang memungkinkan ketiga gelandang tersebut dimainkan secara lebih padu dan alami.