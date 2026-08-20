Sakhiri pindah ke klub baru di Bundesliga

Pemain internasional Tunisia Ellyes Skhiri semakin dekat untuk kembali ke klub lamanya, setelah tercapai kesepakatan penuh dengan klub Jerman Eintracht Frankfurt terkait kepindahan gelandang tersebut, menurut laporan media.

Menurut jurnalis Jerman di jaringan "Sky", Florian Plettenberg, Skhiri menyetujui kepindahan kembali ke Koln yang juga berkompetisi di Bundesliga.

Nilai transfer ini mencapai satu juta euro, ditambah bonus tambahan, sementara pemain tersebut menjalani tes medis hari ini, Kamis, dan akan menandatangani kontrak dengan klub barunya hingga tahun 2028, besok, Jumat.

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Kepulangan Skhiri ke Koln datang 3 tahun setelah kepergiannya dari klub tersebut, di mana ia bermain dengan kostumnya antara tahun 2019 dan 2023, serta menjalani 118 pertandingan dengan mencetak 17 gol, sebelum bergabung dengan Eintracht Frankfurt melalui transfer gratis.

Frankfurt sebelumnya telah membuka pintu bagi kepergian pemain Tunisia tersebut musim panas ini, setelah ia keluar dari rencana tim.

Skhiri diperkirakan akan menjadi tambahan penting bagi Koln, berkat pengalamannya di liga Jerman, di mana ia sebelumnya telah menjalani lebih dari 200 pertandingan di Bundesliga, serta memiliki pengalaman internasional yang besar bersama Tunisia.

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