Para petinggi Paris Saint-Germain sukses menuntaskan sebuah transfer istimewa dari Serie A Italia selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan dengan Parma untuk mendatangkan Zion Suzuki. Transfer sudah rampung."

Ia menambahkan: "Kiper asal Jepang itu bergabung untuk masa depan dalam transfer bernilai total 35 juta euro."

Ia menutup: "Paris Saint-Germain mempertimbangkan untuk meminjamkan Suzuki agar bisa bermain secara reguler, dan Juventus akan segera mengambil keputusan sebagai kandidat terkuat untuk merekrutnya."

