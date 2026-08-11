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Diterjemahkan oleh

Saint-Germain Rampungkan Transfer Istimewa dari Serie A

Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Juventus
Z. Suzuki
Serie A
Ligue 1
Prancis
Italia
Jepang

Di Bawah Pengawasan Juventus

Para petinggi Paris Saint-Germain sukses menuntaskan sebuah transfer istimewa dari Serie A Italia selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan dengan Parma untuk mendatangkan Zion Suzuki. Transfer sudah rampung."

Ia menambahkan: "Kiper asal Jepang itu bergabung untuk masa depan dalam transfer bernilai total 35 juta euro."

Ia menutup: "Paris Saint-Germain mempertimbangkan untuk meminjamkan Suzuki agar bisa bermain secara reguler, dan Juventus akan segera mengambil keputusan sebagai kandidat terkuat untuk merekrutnya."

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