Saibari, Godts, dan Veerman bersaing dengan dua pesaing tak terduga untuk gelar Pemain Terbaik Tahun Ini

Tjaronn Chery (NEC Nijmegen), Mika Godts (Ajax), Ismael Saibari (PSV), Jacob Trenskow (sc Heerenveen), dan Joey Veerman (PSV) masuk dalam lima nominasi untuk penghargaan VriendenLoterij Eredivisie Pemain Terbaik Tahun Ini.

Hal itu diumumkan oleh penyelenggara kompetisi sepak bola pria profesional tertinggi di Belanda pada hari Rabu.

Pemenangnya akan diumumkan pada Senin, 25 Mei, selama acara Eredivisie Awards. Acara penghargaan ini dapat disaksikan secara langsung di ESPN mulai pukul 20.30.

Selain Saibari, Godts, dan Veerman, dua pemain yang sama sekali tidak diunggulkan juga masuk dalam nominasi. Chery yang berusia 37 tahun mencetak 10 gol dan 6 assist dalam 32 pertandingan liga. NEC sedang menjalani musim yang bersejarah.

Trenskow yang berusia 25 tahun jarang dibicarakan, namun statistiknya sangat mengesankan. Dalam 32 pertandingan liga, pemain asal Denmark ini mencetak 12 gol dan 5 assist untuk Heerenveen.

Juara nasional PSV menyumbangkan dua nominasi yang tampil luar biasa, yaitu Veerman (27) dan Saibari (25). Duo ini tampaknya juga sedang menjalani minggu-minggu terakhir mereka di Philips Stadion.

Apakah Godts yang berusia 20 tahun akan bermain di Ajax musim depan, masih menjadi pertanyaan. 17 gol dan 12 assistnya di Eredivisie pasti tidak akan luput dari perhatian klub-klub top Eropa.