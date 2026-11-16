Sabatini: "Saya terpikat oleh Cardinale. Tapi, apa dia benar-benar akan seperti Berlusconi?!"

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Sandro Sabatini, jurnalis dan kontributor Calciomercato.com, menyampaikan pandangannya di kanal Youtube miliknya saat mengomentari pengelolaan baru Milan oleh Gerry Cardinale, yang tergambar dalam wawancara terbitan La Gazzetta dello Sport pada Sabtu pagi: "Cardinale meniru Berlusconi. Saya melihat halaman depan Gazzetta dan, ya, benar, bahkan sekarang saya masih berkata: 'Jangan-jangan Cardinale benar-benar akan seperti Berlusconi?' Silvio Berlusconi, bertahun-tahun lalu, berkata, 'Saya akan membawa Milan ke puncak dunia.' Dan kini, empat puluh tahun kemudian, Gerry Cardinale mengucapkan kalimat yang sama.

Dia meyakinkan saya. Maksud saya, sebelum meyakinkan saya, orang-orang di Gazzetta, atau seluruh suporter Milan, dia sudah bertindak. Cardinale pada tahun-tahun awal sangat berbeda dari Cardinale sejak musim panas ini, sejak dia mengambil kendali situasi. Sebab, dia mendatangkan Gonçalo Ramos, mendatangkan Moreira, mendatangkan Gila, menghabiskan 150 juta, membentuk staf pilihannya sendiri, mengambil langkah besar, dan juga membela pelatih. Dia menjalankan peran sebagai petinggi klub dengan sangat tegas dan konkret, lewat tindakan, bukan kata-kata. Satu-satunya pernyataan yang ingin saya sanggah adalah 'Saya tidak akan pernah menjual Milan': dalam hal itu, jangan pernah bilang tidak akan pernah."

SABATINI TERPIKAT OLEH CARDINALE

Sabatini menutup pernyataannya: "'Milan Sport Entertainment merupakan fondasi untuk mewujudkan semua ini.' Pada masa lalu, saya akan menyikapi wawancara ini dengan sangat ironis, bahkan sarkastis. Sekarang, melihat seorang pengusaha Amerika berkata kepada saya, 'Lihatlah Milan, Milan NBA, media dan hiburan,' bagi saya terasa seperti lompatan ke masa depan. Dia tampak visioner. Saya terpikat oleh Gerry"