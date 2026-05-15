Ruud Vormer (38) mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala

Ruud Vormer telah mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala. Mantan gelandang berusia 38 tahun ini akan bergabung dengan klub Belgia, Royal Knokke FC, yang berkompetisi di divisi ketiga Belgia, selama dua musim ke depan.

Vormer sudah aktif di klub asal West-Vlaanderen tersebut sejak musim panas lalu. Mantan playmaker ini sebelumnya menangani tim U-17 dan berhasil memukau manajemen klub dengan gaya kepelatihannya serta antusiasmenya. Hal itu kini membawanya ke promosi ke tim utama.

Royal Knokke finis di posisi kedua di Eerste Nationale musim lalu, level amatir tertinggi di Belgia. Dengan demikian, tim tersebut menjalani musim yang kuat di bawah asuhan pelatih Bert Dhont, yang kini telah hengkang. Vormer ditunjuk sebagai penggantinya.

Manajer teknis Kristof Arys memiliki harapan tinggi terhadap pelatih asal Belanda ini. “Semangat sepak bola Ruud kembali muncul sepenuhnya dan dia sangat sesuai dengan profil yang kami cari,” kata Arys saat presentasi pelatih baru tersebut.

Menurut Arys, Knokke secara sengaja mencari pelatih muda dan energik yang mampu bekerja dengan baik bersama pemain-pemain berbakat. “Awalnya kami menginginkan pelatih muda yang bebas dan kompeten untuk mengembangkan pemain-pemain muda kami. Ruud telah membuktikan di tim U-17 kami bahwa dia adalah orang yang tepat untuk itu.”

Meskipun Vormer masih berada di awal karier kepelatihannya, ia telah membangun reputasi besar di Belgia. Mantan gelandang yang pernah bermain untuk Feyenoord ini bermain selama sepuluh tahun di negara tersebut dan tumbuh menjadi salah satu ikon Club Brugge. Di klub papan atas Belgia itu, ia memenangkan berbagai trofi dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini pada 2017.

Setelah masa-masa suksesnya bersama Club Brugge, Vormer mengakhiri karier aktifnya di Zulte Waregem. Pada tahun 2024, ia memutuskan untuk pensiun sebagai pemain sepak bola profesional. Tak lama setelah itu, ia memulai langkah pertamanya sebagai pelatih.