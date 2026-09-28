Ruud Gullit dalam Rondo di Ziggo Sport memberi pujian khusus kepada Mexx Meerdink dan Crysencio Summerville. Terutama kerja keras yang diperlihatkan sang penyerang dan winger tim nasional Belanda itu mendapat apresiasi besar.

Meerdink menjadi sosok yang sangat berharga bagi Belanda pada laga tandang melawan Serbia di Nations League, Minggu. Pemain AZ itu menuntaskan penalti dan mencetak gol kemenangan 20 menit sebelum laga usai.

"Yang saya perhatikan: kerja keras Meerdink dan Summerville. Saya benar-benar suka itu. Cara dua pemain itu berlari, bergerak ke mana-mana, dan ikut bertahan, menurut saya benar-benar menjadi contoh," kata Gullit dengan penuh pujian tentang para penyerang Belanda.

"Dan Summerville sudah membuktikan dirinya di Piala Dunia. Tapi juga dalam pertandingan-pertandingan ini. Dia bekerja mati-matian," ujar sang analis, yang menilai winger itu benar-benar memberi sesuatu yang berbeda bagi Belanda. "Dan dia juga bermain bagus. Menyegarkan melihatnya."

Rekan satu meja Theo Janssen sepenuhnya sepakat dengan analisis Gullit. "Summerville juga punya aksi luar biasa di pertandingan terakhir. Saat dia melakukan sprint dari area kotaknya sendiri dan dalam kondisi 80 persen untuk membela seseorang. Ketika Dumfries berdiri terlalu tinggi."

Selain itu, Janssen juga sangat terkesan dengan permainan menyerang Summerville, yang kini menjadi andalan tetap di sayap kanan. Pelatih timnas Xavi membiarkannya bermain selama 90 menit di Beograd pada Minggu.