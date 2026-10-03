Ruud Gullit dikuliti: "Pria paling arogan yang pernah saya temui dalam hidup saya"

Ruud Gullit ditunjuk sebagai manajer Newcastle United pada Agustus 1998. Setelah satu musim yang penuh gejolak, ia mengajukan pengunduran dirinya hampir tepat setahun kemudian. Tidak semua pemain The Magpies saat itu cocok dengan pria Amsterdam tersebut. Salah satunya adalah Rob Lee, yang melontarkan kritik keras kepada Gullit dalam podcast Undr The Cosh.

Gullit membawa Newcastle ke final Piala FA pada musim pertama sekaligus satu-satunya musim penuh yang dijalaninya, tetapi mereka kalah dari Manchester United yang legendaris dan meraih treble. Performa di Premier League mengecewakan, dengan finis di peringkat ke-13.

Newcastle memulai musim 1999/00 dengan hanya satu poin dari lima pertandingan pertama. Pada saat yang sama, ada ketegangan di dalam tim. Ia mencadangkan Duncan Ferguson dan kapten Alan Shearer untuk derby sarat gengsi melawan Sunderland, yang berakhir dengan kekalahan 1-2.

Gullit menurunkan Shearer dan Ferguson sebagai pemain pengganti dan sebagian menyalahkan mereka atas kekalahan menyakitkan tersebut, yang sehari kemudian memicu konfrontasi di kompleks latihan. Itu, dikombinasikan dengan posisi ke-18 saat itu, membuat Gullit hengkang dua hari kemudian.

Rob Lee adalah salah satu pemain yang dimiliki Gullit saat itu, tetapi mantan gelandang yang bermain untuk Newcastle dari 1992 hingga 2002 itu jelas tidak mengenang era Gullit di St. James' Park dengan perasaan hangat.

"Itu adalah periode terburuk saya di klub," kata Lee. "Saya baru saja menandatangani kontrak 3,5 tahun di bawah Kenny (pendahulu Gullit, Kenny Dalglish, red.). Gullit benar-benar ingin menyingkirkan saya. Ada beberapa pemain, saya, John Barnes, Ian Rush, Stuart Pearce... Dia tidak punya gambaran apa yang harus dilakukan terhadap kami."

"Pada pramusim dia mengambil nomor punggung 7 saya. Dia tidak ingin saya ada di foto tim. Dia tidak mengatakannya langsung kepada saya, orang lain yang menyampaikannya untuk dia. Dia arogan. Pria paling arogan yang pernah saya temui seumur hidup saya."

Lee sama sekali tidak diberi nomor punggung dan bermain selama 'beberapa bulan' bersama tim cadangan Newcastle, meski pelatih di sana mengatakan kepadanya dan pemain lain yang disingkirkan dari tim utama bahwa mereka tidak harus melakukannya.

Lee kemudian masih beberapa kali bertemu Gullit. "Tapi kalau orang arogan, tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Dia terus-menerus berbicara soal Chelsea (tempat Gullit menjadi pelatih antara 1996 dan 1998, red.). 'Kami terus mengalahkan kalian', katanya. Sial banget."



