Ruud Gullit belum yakin dengan pemain PSV: "Dia membuat saya gugup"

PSV akan menghadapi FC Porto pada Selasa malam dengan dua pemain berbeda di susunan starter dibandingkan saat melawan RB Leipzig pekan lalu. Salah satunya adalah Yarek Gasiorowski, yang dipilih mengisi lini belakang ketimbang Armando Obispo. Nordin Amrabat mengatakan kepada Ziggo Sport bahwa ia akan mengambil keputusan berbeda.

Bosz memilih Gasiorowski ketimbang Obispo. Pemain asal Spanyol itu berduet dengan Lutsharel Geertruida di jantung pertahanan.

Amrabat punya pilihan lain. "Dia mencoret Obispo. Kalau saya, saya akan memilih Ryan Flamingo. Sebab, dia akan menghadapi Samu (Aghehowa, redaksi), sosok bertubuh kekar dengan tinggi 1,95 meter."

"Saya juga menyukai kemampuan Ryan Flamingo dalam duel satu lawan satu. Dia sangat tangguh dalam situasi itu. Sekarang, dengan Gasiorowski, kita lihat saja bagaimana hasilnya hari ini."

Sebaliknya, Gullit meragukan Flamingo. "Terutama saat dia menguasai bola. Kadang-kadang dia membuat saya gugup. Jadi, menurut saya dia perlu bermain dengan sedikit lebih meyakinkan."

"Saya setuju denganmu, Flamingo lebih baik dalam duel satu lawan satu. Namun, dia tidak terlalu tinggi. Saya penasaran. Saya pikir mereka tetap akan berusaha lebih banyak menguasai bola, lalu berharap bisa melancarkan serangan balik."

"Hanya saja, untuk itu mereka harus punya pemain yang masuk ke kotak penalti tepat waktu. Itu hampir tidak pernah terjadi, dan mereka agak kesulitan dalam hal itu. Terutama karena tiga penyerang tidak ada," pungkas Gullit.