Runjaic: "Ini penampilan terburuk sejak saya di Udinese, tidak bisa diterima"

Kosta Runjaic, pelatih Udinese, berbicara setelah kekalahan buruk di kandang melawan Lecce yang membuat posisinya terancam:

"Ini penampilan terburuk sejak saya berada di sini. Kami kalah dalam duel fisik dan tidak bermain dengan intensitas yang cukup. Saya bertanggung jawab atas kekalahan ini, seperti halnya kekalahan-kekalahan lainnya, tetapi hari ini kami harus fokus pada penampilan yang benar-benar buruk.

Hampir seluruh tim gagal menampilkan permainannya, kecuali Davis dan Alaba pada babak pertama. Okoye juga bisa dikecualikan dari penilaian ini. Kami menang dan kalah bersama. Saya tahu situasinya dan tidak menduga hasil seperti ini. Kami harus bertanya kepada diri sendiri mengapa ini terjadi.

Saya merasa mampu membangkitkan tim ini. Udinese sudah pernah melewati masa-masa serupa dalam beberapa dekade terakhir. Saya sangat menyesal kepada para suporter kami, tetapi inilah sepakbola: hari ini lawan yang merayakan kemenangan. Kemenangan terakhir kami di kandang terjadi pada Mei. Kami harus tetap bersatu, tetapi berbicara secara langsung dan jelas."



