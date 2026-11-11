Rumor yang benar-benar liar! Luiz Diaz dari FC Bayern kabarnya menjadi target transfer utama PSG

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Luiz Diaz dari Bayern Munich kabarnya berada di urutan teratas daftar incaran Paris Saint-Germain. Demikian laporan media Kolombia Areacucuta.

Menurut laporan tersebut, klub papan atas Prancis itu mengincar sang pemain menyerang karena tengah berupaya keras mencari pengganti berkualitas tinggi bagi Khvicha Kvaratskhelia yang saat ini cedera. Pemain asal Georgia itu mengalami robekan ligamen silang dalam pertandingan melawan Barcelona beberapa pekan lalu. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia akan absen setidaknya enam bulan.

Karena itu, PSG ingin mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim dingin yang segera dibuka. Menurut laporan tersebut, jajaran petinggi klub Paris itu memandang Diaz sebagai kandidat sempurna untuk mengisi kekosongan besar akibat cedera Kvaratskhelia.

Dari segi finansial, PSG kemungkinan mampu memenuhi permintaan biaya transfer Bayern sekalipun nilainya sangat tinggi. Meski begitu, kepergian pemain Kolombia tersebut dari Munich pada musim dingin sangat kecil kemungkinannya. Di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany, Diaz merupakan pemain penting dan hampir selalu menjadi pilihan utama dalam setiap pertandingan penting. Dengan menjualnya, Bayern justru akan menciptakan masalah bagi diri sendiri.

Getty Images

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Sampai kapan kontrak Luis Diaz di Bayern Munich?

Selain itu, Areacucuta, yang mengutip sumber dari lingkungan dekat sang pemain, melaporkan bahwa Diaz merasa sangat nyaman di Bayern dan sama sekali tidak berniat meninggalkan klub tersukses di Jerman itu sebelum kontraknya berakhir. Pemain Kolombia yang saat ini cedera tersebut justru berfokus untuk kembali ke lapangan agar segera bisa tampil dalam performa terbaiknya.

Kontrak Diaz di Munich berlaku hingga akhir Juni 2029. Sejak bergabung dengan Bayern pada musim panas 2025, ia menjadi pemain inti di bawah Kompany. Dalam 62 pertandingan resmi di semua kompetisi bersama Bayern, ia mencatatkan 31 gol dan 24 assist.

Statistiknya sangat luar biasa terutama pada musim lalu, ketika ia menjuarai liga Jerman serta DFB-Pokal bersama Bayern. Dalam 51 penampilan, ia mencetak 26 gol dan menyumbang 23 assist. Musim ini, catatannya "hanya" lima gol dan satu assist dalam sebelas pertandingan.