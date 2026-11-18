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Posisi Rene Wagner di 1. FC Köln tengah sulit. Menjelang laga tandang melawan FC Bayern Munich, rumor soal Dino Toppmöller menambah kegelisahan.

Menurut laporan Bild , Toppmöller menjadi kandidat favorit di Köln. Christian Eichner, yang lama melatih KSC dan pernah bermain untuk Köln, juga disebut memiliki pendukung. Selain itu, orang-orang di lingkungan klub turut membahas Horst Steffen, yang terakhir menangani Werder Bremen, serta pelatih asal Belgia David Hubert dari Union Saint-Gilloise.

Köln sudah mempertimbangkan Toppmöller pada musim panas lalu, tetapi memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Wagner. Ia sebelumnya naik dari posisi asisten menjadi pelatih kepala setelah Lukas Kwasniok dipecat pada Maret lalu.

"Nama itu memang sudah beberapa kali terdengar. Itu bagian dari pekerjaan ini. Bagi saya, yang penting tekanan tersebut tidak terasa di internal tim," kata Wagner ketika ditanya tentang Toppmöller menjelang laga tandang melawan FC Bayern pada Jumat.

Getty Images

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Hal yang kemungkinan menentukan masa depan Wagner di 1. FC Köln

Wagner sudah menghadapi cukup banyak tekanan tanpa perlu ada perdebatan lain . Raihan sembilan poin dari sembilan pertandingan musim ini dinilai terlalu sedikit oleh pihak internal klub. Kritik utamanya: tim dianggap tidak berkembang di bawah pelatih berusia 38 tahun itu, terutama di lini serang yang mengecewakan.

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Wagner kini harus menunjukkan hasil, tulis Bild, meski laga melawan Bayern bukan penentu. Masa depannya justru akan ditentukan oleh tiga pertandingan dalam delapan hari berikutnya. Köln akan menghadapi tim promosi SV Elversberg dan FC Augsburg di liga, dengan laga babak 16 besar DFB-Pokal melawan tim divisi dua Holstein Kiel di antaranya.

Wagner, yang kontraknya di Köln berlaku hingga musim panas 2028, sebisa mungkin mengabaikan perdebatan mengenai dirinya serta kritik di media sosial maupun langsung di stadion: "Kalau saya memikirkan hal itu, mungkin saya hanya akan menjadi sedikit takut. Namun, itu sama sekali tidak akan membantu saya. Karena itu, saya tidak memikirkannya."

Getty Images

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Penyebab Dino Toppmöller gagal bertahan di RC Lens

Meski berhasil membawa Eintracht Frankfurt lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub melalui Bundesliga, pelatih sukses Toppmöller harus meninggalkan klub itu pada Januari. Mantan asisten Julian Nagelsmann di RB Leipzig dan FC Bayern tersebut bergabung dengan runner-up Liga Prancis RC Lens pada musim panas, tetapi kembali berpisah setelah hanya 91 hari akibat perselisihan internal .

Pelatih berusia 45 tahun itu menolak berpisah dengan asistennya, Nelson Morgado, yang dianggap sebagai pengganggu oleh jajaran pimpinan olahraga klub Prancis tersebut. Toppmöller membiarkan ultimatum terkait hal itu berlalu dan memilih menyetujui pemutusan kontrak.