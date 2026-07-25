Upaya apa pun untuk mendatangkan striker Bosnia itu segera dibantah oleh raksasa Turki tersebut: "Berita yang dimuat di media hari ini bahwa klub kami tertarik kepada Ermedin Demirovic, yang bermain untuk Stuttgart , sama sekali tidak berdasar," demikian bunyi pernyataan pada Sabtu pagi. Klub itu disebut "tidak melakukan upaya transfer apa pun terkait pemain yang dimaksud."

Hal senada juga disampaikan pelatih VfB, Hoeneß. "Saya terganggu dan sejujurnya kesal dengan beberapa hal yang ditulis," kata pria 44 tahun itu kepada Bild. "Tujuan saya adalah selalu memiliki pemain-pemain terbaik di VfB dan Medo adalah salah satu pemain terbaik kami."

Sebelumnya, Sky melaporkan bahwa Fenerbahce menaruh minat kepada Demirovic. Menurut laporan tersebut, masa depan peserta Piala Dunia asal Bosnia itu di Stuttgart saat ini masih terbuka. VfB pada dasarnya siap menjualnya jika ada tawaran senilai 15 hingga 20 juta euro. Sebagai pengganti, ada Dzenan Pejcinovic, yang ingin diboyong tim Schwaben dari VfL Wolfsburg yang terdegradasi.

Sementara itu, Demirovic, yang masih terikat kontrak dengan VfB hingga 2028, menurut Sky saat ini tidak memikirkan kepindahan. Pemain 28 tahun itu merasa sangat nyaman di Stuttgart, selain itu prospek olahraganya pada dasarnya juga sesuai. Selain Fenerbahce, Juventus Turin dan Leeds United juga disebut sebagai dua klub besar lain yang dikabarkan tertarik.

Fenerbahce juga angkat bicara soal rumor Leao

Sementara itu, Fenerbahce juga menanggapi spekulasi soal pendekatan klub Turki itu terhadap Rafael Leao dari AC Milan. "Begitu pula laporan bahwa kami telah mengajukan tawaran sekitar 100 juta euro untuk Rafael Leao, termasuk biaya transfer dan gaji, tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada tawaran ke arah itu yang diajukan kepada pemain tersebut atau klubnya," tegas Fener.

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Gazzetta dello Sport belum lama ini melaporkan bahwa klub asal Istanbul itu telah mengajukan tawaran besar kepada Leao. Bahwa ia ingin meninggalkan Milan pada musim panas ini meski kontraknya berlaku hingga 2028, sudah diumumkan penyerang Portugal itu pada akhir Mei: "Saya bangga bisa menorehkan sejarah di Milan, tetapi saya ingin membuka babak baru dalam karier saya," kata Leao kepada stasiun televisi Portugal Sport TV.