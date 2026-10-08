Rummenigge yakin: Kane dan Olise akan bertahan lama di Bayern Munich

Karl-Heinz Rummenigge, anggota dewan pengawas Bayern Munich, menyatakan keyakinannya bahwa Harry Kane dan Michael Olise akan bertahan di klub Bavaria itu untuk waktu yang lama, serta mengunggulkan penyerang asal Inggris tersebut dalam perburuan Ballon d'Or.

Rummenigge mengatakan dalam pernyataannya kepada situs "ran" Jerman: "Keduanya berniat bertahan di Bayern untuk waktu yang lama. Saya berharap, dan saya juga sangat yakin, bahwa Harry akan segera memperpanjang kontraknya. Dan Michael menjadi yang berikutnya. Saya ingin melihatnya bertahan di Bayern untuk bertahun-tahun lagi."

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Ia menambahkan: "Kami di Bayern Munich bisa menganggap diri kami sangat beruntung memiliki dua pemain, Harry Kane dan Michael Olise, yang termasuk kandidat utama Ballon d'Or. Mereka berdua adalah pemain kelas dunia, dan pemain kelas dunia tidak tumbuh di pohon, serta mereka telah menjadi sosok yang sangat penting bagi kami sejak lama."

Mengenai Ballon d'Or, Rummenigge berkata: "Saya adalah pemain Bayern terakhir yang memenangkan penghargaan itu, jadi saya ingin melihat pemain Bayern lain merebutnya sekarang. Hal itu juga akan memiliki arti yang sangat khusus bagi kami sebagai klub."

Ia melanjutkan: "Kriteria penentunya adalah performa individu, dan Harry Kane memiliki keunggulan dalam hal ini. Gol-gol dan gelar-gelarnya berbicara dengan sendirinya."

Kontrak Kane dengan Bayern berlaku hingga 30 Juni 2027, dan negosiasi perpanjangannya telah dimulai sebelum musim ini bergulir.

Direktur olahraga Max Eberl menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai "sangat harmonis", sementara jaringan "Sky Sport - Jerman" melaporkan bahwa salah satu opsi yang diajukan adalah perpanjangan hingga 2029, tanpa adanya pengumuman kesepakatan hingga saat ini. Sementara Olise terikat kontrak dengan klub hingga 2029.

Rummenigge adalah pemain Bayern terakhir yang merebut Ballon d'Or, karena ia memenangkannya dua kali berturut-turut pada 1980 dan 1981. Ia menjabat sebagai CEO klub dari 2002 hingga 2021, sebelum kembali ke dewan pengawas pada Mei 2023.



