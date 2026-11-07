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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Rumah Sakit Bayern Munich Kedatangan Pasien Baru Jelang Hadapi Mainz

Mainz 05 vs Bayern Munich
Mainz 05
Bayern Munich
Bundesliga
M. Neuer
Jerman

Bayern Munich sudah dilanda sejumlah cedera

Manuel Neuer, penjaga gawang Bayern Munich, mengalami cedera dalam laga melawan tuan rumah Mainz pada Sabtu hari ini, dalam lanjutan pekan kesembilan Bundesliga Jerman, sehingga ia terpaksa meninggalkan lapangan sebelum babak pertama berakhir.

Pada menit ke-40 pertandingan, Neuer mengalami masalah pada kaki kanannya setelah berusaha mengamankan bola di dalam kotak penalti, sebelum akhirnya terjatuh ke lapangan dan meminta penanganan medis. Tim pelatih pun memutuskan untuk menggantinya dengan penjaga gawang Jonas Urbig, ketika skor masih menunjukkan keunggulan raksasa Bavaria tersebut (1-0).

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Insiden itu terjadi setelah serangan Mainz yang berakhir dengan bola sampai ke Lee Jae-sung yang membobol gawang, tetapi wasit menganulir gol tersebut dengan alasan offside.

Penjaga gawang Jerman berusia 40 tahun itu tidak mampu menyelesaikan pertandingan, di tengah kekhawatiran kambuhnya masalah kaki yang sempat membuatnya absen membela Bayern dalam 3 pertandingan, sebelum ia kembali tampil melawan Atletico Madrid di Liga Champions Eropa (2-0).

Neuer memulai laga melawan Mainz sebagai pemain inti, dalam pertandingan yang memiliki arti khusus baginya, setelah ia menjadi pemain tertua yang tampil di Bundesliga Jerman dengan seragam Bayern Munich.

Bayern sendiri sudah dilanda sejumlah cedera lain, di mana Jamal Musiala, Ismail Jakobs, Serge Gnabry, dan Luis Diaz absen dari skuad.

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