Ole Gunnar Solskjaer akhirnya bisa melatih Manchester United dengan lebih tenang setelah statusnya dipermanenkan oleh manajemen melalui kontrak berdurasi tiga tahun. . Sejauh ini, Setan Merah berlari kencang di bawah asuhan Ole, apakah tren itu bakal terus berlanjut? . #MUFC #GGMU #OleGunnarSolskjaer

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Mar 29, 2019 at 7:54am PDT