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Bek Real Madrid asal Jerman, Antonio Rudiger, membela rekan setimnya asal Prancis, Kylian Mbappe, dari kritik yang menyasarnya karena minimnya kontribusi dalam tugas bertahan. Rudiger menegaskan bahwa gol-gol yang dicetak sang penyerang memberinya hak untuk fokus pada peran menyerang, dan tidak membuatnya dituntut mengerahkan upaya ekstra di lini pertahanan.

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Dalam wawancara dengan The Athletic, Rudiger menolak gagasan bahwa Mbappe harus menjalankan peran bertahan yang lebih besar. Menurutnya, apa yang diberikan penyerang asal Prancis itu di depan gawang merupakan nilai yang sangat besar bagi tim, terutama dengan catatan golnya yang tinggi sejak bergabung dengan El Real.

Seperti dikutip "Foot Mercato", bek asal Jerman itu berkata: "Masuk akalkah jika saya meminta seorang pemain yang mencetak lebih dari 80 atau 90 gol dalam dua tahun, dan kini sudah mencapai 100 gol bersama klub, untuk mengerjakan tugas saya? Itu tidak logis."

Rudiger lantas mencontohkan era keemasan Real Madrid saat diperkuat trio Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gareth Bale. Ia menjelaskan bahwa tim kala itu tidak mensyaratkan bintang-bintang lini serangnya untuk menjalankan peran bertahan yang besar demi meraih kesuksesan dan gelar juara.

"Mari kita kembali ke masa lalu. Bagaimana situasinya di era Gareth Bale, Benzema, dan Cristiano Ronaldo? Lihatlah kesuksesan mereka. Kita tidak selalu perlu membicarakan kemampuan bertahan mereka," tambahnya.

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Pernyataan Rudiger ini muncul di tengah kritik berulang yang menyasar Mbappe karena dinilai kurang terlibat dalam menekan lawan dan merebut kembali bola. Sorotan tersebut menempatkan aspek bertahan sang penyerang Prancis di bawah mikroskop, meski pengaruhnya sangat besar di sepertiga akhir lapangan.

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Bek Real Madrid itu berpendapat bahwa penilaian terhadap Mbappe semestinya dikaitkan dengan gol dan pengaruh ofensif yang ia berikan, bukan semata-mata pada seberapa disiplin ia menjalankan tugas bertahan. Terlebih, kehadiran penyerang dengan kemampuan mencetak gol seperti dirinya memberi tim keunggulan besar dalam pertandingan.

Pernyataan Rudiger juga mencerminkan keyakinannya bahwa pembagian peran di dalam tim harus mempertimbangkan karakter dan tugas utama setiap pemain. Para bek memikul tanggung jawab bertahan, sementara para penyerang diharapkan memanfaatkan peluang dan membuat perbedaan di depan gawang, peran yang terus dijalankan Mbappe bersama El Real.