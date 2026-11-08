PSV menang 2-5 saat bertandang ke markas SC Cambuur pada Minggu sore dan merebut kembali puncak klasemen Eredivisie. Ruben van Bommel kembali mencetak gol untuk tim asal Eindhoven itu, tetapi seusai pertandingan ia justru mengkritik penampilannya sendiri saat berbicara kepada ESPN. Selain itu, sang penyerang ternyata masih terusik oleh sebuah momen dalam pertandingan liga sebelumnya.

Van Bommel mengubah skor menjadi 0-3 pada menit ke-19 setelah Sven Mijnans membawa PSV unggul dua gol. Cambuur bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 setelah pertandingan sempat dihentikan sementara, tetapi gol-gol Mijnans dan Ayoni Santos memastikan tim asuhan Peter Bosz menang dengan meyakinkan.

Meski mencetak gol, Van Bommel tidak sepenuhnya puas dengan penampilannya. "Menurut saya, penampilan saya hari ini tidak terlalu bagus," aku sang penyerang. "Pada babak pertama, saya rasa saya tidak tampil maksimal dalam duel-duel, dan pada babak kedua saya seharusnya bisa menuntaskan beberapa aksi dengan lebih baik."

Van Bommel juga masih terusik oleh satu percobaan tembakannya yang gagal. "Ada satu tembakan saya ke arah gawang yang saya sendiri tidak tahu melayang ke mana," katanya sambil tersenyum. Ketika ditanya apakah seorang penyerang biasanya puas jika mencetak gol, ia menjawab, "Memang begitu, tetapi kalau Anda punya peluang untuk mencetak lebih banyak gol, rasanya tetap berbeda."

Van Bommel jauh lebih positif soal kondisi fisiknya setelah membutuhkan sembilan bulan untuk kembali dari cedera lutut parah. "Saya memang merasa bugar, hanya saja menurut saya daya tahan saya masih bisa meningkat. Kalau saya bisa lebih sering melakukan sprint, saya juga bisa lebih sering membahayakan lawan."

Karena itu, Van Bommel merasa tidak perlu mendapat istirahat tambahan selama jeda internasional. "Justru saya mendapat manfaat dari bermain lebih banyak pertandingan. Saya merasa itu membuat saya bugar," jelasnya. "Kalau tidak salah, saya melewatkan pertandingan melawan ADO dan Porto, dan saat itu saya sudah merasa kondisi saya sedikit menurun. Jadi, saya lebih suka bermain lebih banyak pertandingan daripada lebih sedikit."

Terakhir, Van Bommel kembali membahas sebuah momen dalam pertandingan liga melawan FC Groningen. Ia berperan dalam terciptanya gol Ivan Perisic yang mengubah skor menjadi 2-1, tetapi tidak mendapat catatan assist karena bola sempat tersentuh Jorg Schreuders. Sang penyerang, yang musim ini mencatat empat gol dan tiga assist dari sebelas pertandingan Eredivisie, masih tidak setuju dengan keputusan itu. "Saya rasa siapa pun yang paham sepakbola akan memberikan assist itu kepada saya."

Van Bommel bahkan meminta keputusan itu digugat, tetapi tidak membuahkan hasil. "Kalau tidak salah, itu wewenang Opta. Saya tidak menelepon sendiri, tetapi ada seseorang yang menelepon untuk saya. Yang jelas, sayangnya tidak ada hasil."