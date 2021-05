Bek Man City Ruben Dias, Lanskap 'Surga Dunia'-nya Sepakbola

Mimpi apa Ruben Dias bisa berada di posisi seperti sekarang?

Orang-orang bilang, musim debut di negeri asing adalah ajang untuk aklimatisasi. Ada yang bisa langsung moncer, namun lebih lazim kita dapati mereka yang harus jungkir balik demi mencapai standar di tempat baru.

Bulan madu Dias bersama The Citizens seolah pantang usai. Bayangkan saja, menjalani musim perdana di tanah orang, bek yang baru berusia kepala dua itu hampir mendapatkan segala yang dibutuhkan untuk menjadi pesepakbola terbaik sejagat raya.

Diakuisisi dari Benfica dengan mahar mencapai £60 juta, Dias tak bertele-tele untuk langsung menaklukkan kompetisi terbaik dunia, Liga Primer Inggris, dan menjadi ruh di jantung pertahanan City polesan Pep Guardiola sepanjang musim ini.

Berintegritas, punya sikap leadership yang luar biasa, bermain tanpa kompromi, Dias menjadi sosok yang Guardiola sebut sebagai "pemain yang sulit ditarik keluar lapangan" untuk diganti dengan pemain lain.

Bulan lalu, dia membawa City merebut titel Piala Liga Inggris keempat secara berentet. Mei ini, Dias jadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan Manchester Biru mengamankan gelar Liga Primer ketiga dalam empat tahun di bawah komando Guardiola.

Dua prestasi di atas dilengkapi dengan capaian pribadi yang baru saja diperoleh Dias: terpilih sebagai pemain terbaik musim 2020/21 versi FWA [Asosiasi Jurnalis Sepakbola].

Hebatnya, dia menyabet gelar individual ini dengan mengalahkan sosok-sosok berpengalaman di Liga Primer macam rekan setimnya, Kevin De Bruyne, dan striker Tottenham Hotspur Harry Kane. Tak hanya itu, Dias masuk dalam buku sejarah sepakbola Inggris, sebab dia jadi bek pertama yang sukses memenangkan anugerah dari FWA di era Liga Primer.

Curriculum vitae pemain belakang 24 tahun itu bakal kian mengilap andai dia sukses mengantar City berdiri di podium juara Liga Champions kala bentrok dengan Chelsea di pengujung Mei mendatang.

Thank you to the FWA who voted for me for this award! It’s a huge honour to be recognised in just my first season. But I could not have done it without the team who have been incredible this season. Now let’s focus on these last two games 💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/8TvXcKz4Ng